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В Сибири выявлены первые заболевшие штаммом «омикрон»

Двое заразившихся находятся в Тыве

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Власти Новосибирской области готовятся к появлению нового штамма в нашем регионе

Власти Новосибирской области готовятся к появлению нового штамма в нашем регионе

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В субботу, 15 января, стало известно о первых заболевших штаммом новой коронавирусной инфекции «омикрон». Два случая были зафиксированы в Республике Тыва. Об этом на своей личной странице сообщил глава региона Владислав Ховалыг:

— В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса. В связи с появлением «омикрона» анализируем динамику по заболеваемости, усиливаем антиковидные меры, — написал он.

Тем временем в Новосибирской области новый штамм пока выявлен не был. За сутки в регионе зафиксировано 249 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 377 пациентов. Скончались еще 13 человек: 6 мужчин и 7 женщин.

В минувший четверг, 13 января, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион уже сейчас готовится к появлению «омикрона» и к наступлению пятой волны коронавируса в регионе.

Вирусологи сообщили, что ждут волну «омикрона» в Новосибирске в конце января.

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