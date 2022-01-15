В Сибири выявлены первые заболевшие штаммом «омикрон»

В субботу, 15 января, стало известно о первых заболевших штаммом новой коронавирусной инфекции «омикрон». Два случая были зафиксированы в Республике Тыва. Об этом на своей личной странице сообщил глава региона Владислав Ховалыг:
— В нашей республике зафиксированы первые случаи заражения штаммом «омикрон». Двое заболевших находятся под контролем врачей, состояние пациентов сегодня не вызывает опасений. Еще ждем результатов остальных анализов из Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока, где исследуют анализы именно на новый штамм коронавируса. В связи с появлением «омикрона» анализируем динамику по заболеваемости, усиливаем антиковидные меры, — написал он.
Тем временем в Новосибирской области новый штамм пока выявлен не был. За сутки в регионе зафиксировано 249 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 377 пациентов. Скончались еще 13 человек: 6 мужчин и 7 женщин.
В минувший четверг, 13 января, министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион уже сейчас готовится к появлению «омикрона» и к наступлению пятой волны коронавируса в регионе.
Вирусологи сообщили, что ждут волну «омикрона» в Новосибирске в конце января.