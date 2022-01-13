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Власти Новосибирской области готовятся к пятой волне коронавируса и появлению «омикрона»

Пока нового штамма ковида в регионе не регистрировали

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Пока официально подтвержденных случаев заражения «омикроном» в Новосибирской области нет

Пока официально подтвержденных случаев заражения «омикроном» в Новосибирской области нет

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион готовится к появлению «омикрона» и к наступлению пятой волны коронавируса.

По словам министра, для работы медиков самым сложным был понедельник, 10 января, но уже с 11 января видна стабилизация. Сейчас специалисты наблюдают за тем, как ситуация с «омикроном» развивается в других странах. Константин Хальзов пояснил, что подготовку к пятой волне в регионе уже обсуждали в начале недели с губернатором — уже есть поручения для разных ведомств.

— Хочу сказать, что мы для себя берем тот опыт, который мы получили в третью волну, когда у нас был самый большой коечный фонд, когда мы привлекли самое большое количество медицинских работников для организации помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Поэтому мы сейчас проводим подготовительные работы по мобилизации по примеру третьей волны, — подчеркнул министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 13 января.

Он добавил, что на данный момент в регионе нет зарегистрированных случаев заражения «омикроном», по данным Роспотребнадзора.

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Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут пятую волну в Новосибирске в конце январе — «омикрон», по мнению экспертов, будет более заразным.

У вас подозрение на «омикрон»? Сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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