Власти Новосибирской области готовятся к пятой волне коронавируса и появлению «омикрона»

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что регион готовится к появлению «омикрона» и к наступлению пятой волны коронавируса.
По словам министра, для работы медиков самым сложным был понедельник, 10 января, но уже с 11 января видна стабилизация. Сейчас специалисты наблюдают за тем, как ситуация с «омикроном» развивается в других странах. Константин Хальзов пояснил, что подготовку к пятой волне в регионе уже обсуждали в начале недели с губернатором — уже есть поручения для разных ведомств.
— Хочу сказать, что мы для себя берем тот опыт, который мы получили в третью волну, когда у нас был самый большой коечный фонд, когда мы привлекли самое большое количество медицинских работников для организации помощи пациентам с инфекционными заболеваниями. Поэтому мы сейчас проводим подготовительные работы по мобилизации по примеру третьей волны, — подчеркнул министр здравоохранения Константин Хальзов на брифинге 13 января.
Он добавил, что на данный момент в регионе нет зарегистрированных случаев заражения «омикроном», по данным Роспотребнадзора.
Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут пятую волну в Новосибирске в конце январе — «омикрон», по мнению экспертов, будет более заразным.
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