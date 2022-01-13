Власти Новосибирской области готовятся к пятой волне коронавируса и появлению «омикрона»

Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут пятую волну в Новосибирске в конце январе — «омикрон», по мнению экспертов, будет более заразным.

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