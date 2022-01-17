Новый штамм ковида «омикрон» добрался до Омской области и Хакасии

Также 17 января стало известно, что «омикрон» появился в Хакасии. Об этом сообщили на сайте правительства региона. По результатам лабораторных тестов у трех человек официально подтвержден новый штамм. Известно, что за пределы Хакасии заболевшие не выезжали.

— Все три пациента болеют в легкой форме, находятся под постоянным наблюдением врачей: два человека лечатся дома, еще один заболевший помещен в стационар, так как входит в категорию, находящуюся в зоне риска. По контакту с зараженными проходят 72 человека. Все они изолированы дома, — рассказали в пресс-службе правительства Хакасии.

По итогу на 17 января в Сибири в шести регионах зарегистрирован новый штамм коронавируса. До этого штамм появлялся в Красноярском крае. За прошедшую неделю у пятерых граждан выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Еще четыре случая «омикрона» выявлены на территории Бурятии.

В январе новый штамм ковида выявили на территории Иркутской области (двое детей) и Тыве (двое взрослых заболевших). Об «омикроне» сообщали в правительстве этих двух регионов.

