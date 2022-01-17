Новый штамм ковида «омикрон» добрался до Омской области и Хакасии

В Омской области зарегистрировали первые случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикроном».
Об этом сообщили в NGS55 со ссылкой на собственный источник в местном министерстве здравоохранения. По предварительной информации, на пятницу, 14 января, в регионе выявили 6 случаев заражения «омикроном». Официально в минздраве Омской области опровергать или подтверждать эту информацию не стали, сославшись на то, что это обязанность Роспотребнадзора. Пресс-секретарь Роспотребнадзора оказалась на больничном и подтвердить также это не смогла.
Также 17 января стало известно, что «омикрон» появился в Хакасии. Об этом сообщили на сайте правительства региона. По результатам лабораторных тестов у трех человек официально подтвержден новый штамм. Известно, что за пределы Хакасии заболевшие не выезжали.
— Все три пациента болеют в легкой форме, находятся под постоянным наблюдением врачей: два человека лечатся дома, еще один заболевший помещен в стационар, так как входит в категорию, находящуюся в зоне риска. По контакту с зараженными проходят 72 человека. Все они изолированы дома, — рассказали в пресс-службе правительства Хакасии.
По итогу на 17 января в Сибири в шести регионах зарегистрирован новый штамм коронавируса. До этого штамм появлялся в Красноярском крае. За прошедшую неделю у пятерых граждан выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Еще четыре случая «омикрона» выявлены на территории Бурятии.
В январе новый штамм ковида выявили на территории Иркутской области (двое детей) и Тыве (двое взрослых заболевших). Об «омикроне» сообщали в правительстве этих двух регионов.
В Новосибирской области подтвержденных случаев заражения «омикроном», по данным на 13 января, нет. Корреспондент НГС направил новый запрос в Управление Роспотребнадзора.
В Новосибирске создана и проходит регистрацию тест-система, которая выявляет «омикрон»-штамм. Над созданием теста работает в том числе резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии».