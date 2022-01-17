«Вектор» оценил жизнеспособность «омикрона» на разных поверхностях

— Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом «омикрон», — сообщили в Роспотребнадзоре.



Ранее мы рассказывали о том, что новый вариант ковида «омикрон» добрался до нескольких регионов Сибири, но пока не зарегистрирован в Новосибирской области.