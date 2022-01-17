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«Вектор» оценил жизнеспособность «омикрона» на разных поверхностях

Быстрее всего «омикрон» становится менее заразным на керамике

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В «Вектор» для изучения «омикрон» доставили в начале декабря

В «Вектор» для изучения «омикрон» доставили в начале декабря

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Новосибирский научный центр «Вектор» оценил жизнеспособность «омикрона» на разных поверхностях и выяснил, где он быстрее становится менее заразным.

— При нахождении вируса во внешней среде его инфекционность, то есть способность к заражению, с течением времени снижается. В целях оценки инфекционности варианта «омикрон» «Вектор» провел серию экспериментов по определению жизнеспособности вируса на металле, пластике, керамической плитке и в дистиллированной воде при одинаковых условиях относительной влажности воздуха (30–40%) и температуры (26–28ºC). Установлено, что быстрее всего вирус инактивируется на керамике — жизнеспособный вирус перестает выявляться менее чем через 24 часа, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора РФ.

В целом, добавили в ведомстве, динамика снижения инфекционности варианта «омикрон» не отличалась от таковой у ранее изученных вариантов нового коронавируса SARS-CoV-2.

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— Применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом обеззараживания для профилактики инфицирования вариантом «омикрон», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее мы рассказывали о том, что новый вариант ковида «омикрон» добрался до нескольких регионов Сибири, но пока не зарегистрирован в Новосибирской области.

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