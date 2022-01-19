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Кто пойдет на удаленку и сколько за нее будут платить? Как по закону придется работать из дома

Вернуться к дистанционной работе предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Опять из-за коронавируса

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Пока правительство не отправляет на удаленку принудительно — только рекомендует работодателям ее вернуть по возможности

Пока правительство не отправляет на удаленку принудительно — только рекомендует работодателям ее вернуть по возможности

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Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января.

— Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу, — заявил Мишустин. — В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

Для тех, кто успел забыть, каково это — работать на удаленке, или прежде с дистанционной работой не сталкивался, мы подготовили памятку: вспоминаем самые главные правила.

Я не хочу идти на удаленку, могу остаться?


Согласно закону, который был принят в 2020 году, в исключительных ситуациях согласие работника не требуется — достаточно воли начальства. Например, отправить на удаленку могут в случае катастрофы, производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части. Также могут отправить на дистант в случае, если соответствующее решение примут органы власти или местного самоуправления.

Мой шеф против удаленки, можно пожаловаться на него?


Переход на удаленку пока не принудителен для работодателей — премьер-министр Михаил Мишустин порекомендовал перевести сотрудников на дистант, однако каких-либо документов на этот счет подписано не было. Так что и жаловаться пока нет оснований.

Зарплату на удаленке понизят?


Не должны. В законе прямо говорится, что дистанционная работа не может являться основанием для снижения заработной платы.

Если нет условий для работы дома, можно отказаться?


Оборудованием и другими необходимыми средствами для работы сотрудника обязан обеспечивать работодатель. Если у вас, к примеру, нет дома компьютера — его должны предоставить. Если работодатель не предоставляет необходимое оборудование, то время, когда вы не можете выполнять свои прямые обязанности, будет считаться временем простоя.

Время простоя оплачивается, но, к сожалению, не очень высоко — две трети тарифной ставки или оклада. Если оклад сотрудника равен минимальному размеру оплаты труда (13 890 рублей), то за простой он получит чуть больше девяти тысяч.

За что меня могут уволить на удаленке?


В целом причины для увольнения по статье остаются те же — все они перечислены в Трудовом кодексе. Закон об удаленке лишь вносит дополнения: работодатель может расторгнуть договор с дистанционным сотрудником, если тот два дня подряд не выходит на связь без уважительной причины. Также лишиться рабочего места вы рискуете, если поменяете место дислокации (допустим, решили устроить себе удаленку в условной Турции), не предупредив об этом начальство, и это скажется на качестве работы.

Как начальник отследит, сколько я работаю?


Начальник имеет право установить на компьютер программное обеспечение, которое будет показывать время включения и выключения компьютера, делать скриншоты рабочего стола в течение дня, собирать данные о поведении каждого сотрудника по многочисленным параметрам и предоставлять начальнику подробный анализ в конце каждого месяца.

— Эта система может быть и не на удаленной работе, и она вполне законна, — говорит адвокат Андрей Конышев. — Условия, когда работодатель имеет право проверять сотрудника на основании какой-либо программы, которая выдает количество рабочих часов, сегодня могут присутствовать даже в трудовом договоре. Но работник обязательно должен быть осведомлен об этом. Это не будет противоречить закону. Незаконно, если начальник подглядывает за сотрудниками, когда те ничего не подозревают: подключиться через веб-камеру и посмотреть, в каком состоянии работник, находится он перед рабочим компьютером или он просто включил его. Мне известно несколько случаев, когда людей таким образом увольняли, но, конечно, это негласно: человеку предлагали уволиться по собственному желанию на основании того, что в рабочее время на удаленной работе он на рабочем месте не находился.

А сам я могу уволиться удаленно?

СЮЖЕТ

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Да. Порядок увольнения тот же — нужно написать заявление. Заявление можно отправить в том числе по электронной почте, но тогда оно должно быть заверено электронной подписью. Для получения электронной подписи необходимо обратиться с паспортом в аккредитованный удостоверяющий центр, список их можно найти на сайте Минцифры. Или можно отправить заявление заказным письмом с уведомлением.

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