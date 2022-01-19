Кто пойдет на удаленку и сколько за нее будут платить? Как по закону придется работать из дома

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России продолжает расти, а власти в очередной раз обсуждают меры, которые могли бы ее остановить. Снова вспомнили про удаленку — вернуть ее предложил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции 18 января.



— Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу, — заявил Мишустин. — В первую очередь это касается граждан старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями.

