В Новосибирск пришел омикрон: как его распознать, почему дети болеют тяжелее и чего от него ждать

Омикрон уже добрался и до Новосибирской области, а значит, скоро эксперты прогнозируют большой подъем заболеваемости ковидом. Ранее Роспотребнадзор РФ рассказывал, что омикрон передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса, а заболевший может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, что нам уже известно об этом варианте коронавируса. Правда, что дети будут болеть еще тяжелее, чем раньше, а омикрон станет еще сложнее отличить от обычной простуды? На какие симптомы нужно обратить внимание? Подробности — в нашем материале.
Особенности нового варианта коронавируса
Татьяна Овсянникова, главный врач многопрофильной клиники для всей семьи «1+1», говорит, что на начало января 2022 доля омикрона в России подошла к 25%. Она добавляет, что этот вариант коронавируса несет в своем геноме мутации, которые снижают его узнаваемость иммунной системой переболевших и привитых людей: у него самое большое количество изменений в
— Любой РНК-содержащий вирус не может существовать в едином варианте: у него всегда есть облако вариантов, поэтому идет селекция на новые генетические линии, идет нормальный процесс накопления мутаций. Какие варианты получат эволюционные преимущества — не понятно. Как правило, отбираются варианты с большей контагиозностью, до тех пор пока не появится эскейп–мутант (вариант вируса, устойчивый к нейтрализующему действию того или иного антитела. — Прим. ред.), убегающий от имеющихся вакцин, как вирус гриппа, — объясняет врач.
Например, по гриппу штаммовый состав вакцины пересматривается ВОЗ два раза в год, также скорее всего будет и с коронавирусом, считает Татьяна Овсянникова.
Она отмечает, что, по данным ВОЗ, чтобы омикрону стать доминирующим штаммом в США, ему понадобилось 5 недель при сравнении с дельтой — 20 недель:
— Эксперты допускают шестизначные цифры заражения в сутки. В декабре в Москве выявлено более 700 заболевших штаммом омикрон. Если первый заболевший выявлен в начале декабря, то к середине января выявлено уже более
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», отмечает, что на сегодня омикрон — самый контагиозный, то есть самый заразный штамм SARS-CoV-2:
— В связи с чем вероятен быстрый и массовый подъем заболеваемости, возможно, самый массовый из всех предыдущих. Количество выявленных случаев будет зависеть от объемов тестирования. Самый разумный вариант — тестировать только пациентов, уже имеющих клинические симптомы. В тестировании контактных в быту особого смысла уже нет, об этом же пишут и западные источники.
Инкубационный период заболевания, вызванного омикрон-штаммом, сейчас составляет 2–3 дня.
Клиническая картина и степень тяжести болезни, вызванной омикроном, протекает легче, чем заболевание, вызванное дельта-штаммом, однако есть тонкости, замечает Андрей Поздняков:
— Чаще заболевают молодые люди и дети. Опять же «заболевает легче» — не значит, что совсем нет тяжелых форм и летальных исходов. Они есть, поэтому с учетом массовости заболеваемости омикроном можно ожидать, что определенный перегруз системы здравоохранения может случиться. Ситуация во многом будет зависеть от количества вакцинированных и переболевших в конкретном регионе. Иммунизированные в подавляющем большинстве переносят заболевание на амбулаторном этапе, с легкой степенью тяжести.
Симптомы омикрона
Основные симптомы у омикрона, как и у других ОРВИ, — насморк и кашель, миалгии, лихорадка разной степени выраженности, проявления интоксикации и так далее.
Татьяна Овсянникова уверена, что омикрон изменил не только сам вирус, но и болезнь: инкубационный период стал короче, основными симптомами — слабость и головная боль, а не потеря вкуса и обоняния. Также он проявил себя симптомами обычного ОРВИ: высокая температура, ломота мышц и суставов, насморк, боли в горле, кашель, у детей — высыпания на коже и проблемы с желудочно-кишечным трактом.
— Начинается заболевание с насморка, редко — с кашля, потому что он присоединяется на этапе выздоровления. В большинстве случаев не отмечается потеря обоняния, однако у некоторых наблюдается ларингит с изменением голоса. У омикрон-штамма — разнообразные симптомы. В одной семье люди могут болеть по-разному. От чего это зависит, пока понять не получается, температурный период не превышает 2–3 дней. У вакцинированных температура не выше 38.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ольга Березовская уточняет, что чувства вкуса и запаха отсутствуют у 30% по сравнению с 60% у дельты; лихорадка и кашель наблюдаются у 50% инфицированных, что меньше, чем у дельты:
— Боли в груди, которые встречались при заражении предыдущими штаммами, для омикрона не характерны. То есть симптомы болезни становятся достаточно похожи на симптомы ОРВИ. Это также затрудняет диагностику.
Татьяна Овсянникова подчеркивает, что нет единого мнения и статистических данных по летальности омикрона:
— В ряде экспериментальных работ отмечено более легкое течение заболевания (исследование Японии и США), которое связано с быстрой репликацией вируса в тканях бронхов, а не легких. Доля госпитализированных растет за счет невакцинированных. Риск попасть в больницу выше в 8 раз по сравнению с привитыми. Данный штамм поражает детей, и количество тяжелых случаев среди них на 20% выше по отношению к другим штаммам.
Почему омикроном еще тяжелее болеют дети
Детей госпитализируют с омикроном чаще из-за его особенности, объясняет Андрей Поздняков, — этот штамм очень легко размножается в бронхах и намного хуже — в легких, по сравнению с дельтой.
— Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Дело в том, что омикрон вызывает другое поражение дыхательной системы. У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически, как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая.
Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи и на фоне богатой васкуляризации, бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19.
Бывает и бронхиолит, замечает Андрей Поздняков, — распространенное осложнение бронхита. Это воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Такое состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу.
— Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ (например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции), но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной. Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами
Если у вас выявили омикрон, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко:
Ранее мы рассказывали, почему, на взгляд экспертов, в Новосибирской области омикрон появился давно, но о нем официально не заявляли.