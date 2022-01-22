В Новосибирск пришел омикрон: как его распознать, почему дети болеют тяжелее и чего от него ждать

Она отмечает, что, по данным ВОЗ, чтобы омикрону стать доминирующим штаммом в США, ему понадобилось 5 недель при сравнении с дельтой — 20 недель:



— Эксперты допускают шестизначные цифры заражения в сутки. В декабре в Москве выявлено более 700 заболевших штаммом омикрон. Если первый заболевший выявлен в начале декабря, то к середине января выявлено уже более 30 тысяч случаев. На определение штамма уходит неделя для чтения генома возбудителя. Рост отмечен после Рождества.



Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь», отмечает, что на сегодня омикрон — самый контагиозный, то есть самый заразный штамм SARS-CoV-2:



— В связи с чем вероятен быстрый и массовый подъем заболеваемости, возможно, самый массовый из всех предыдущих. Количество выявленных случаев будет зависеть от объемов тестирования. Самый разумный вариант — тестировать только пациентов, уже имеющих клинические симптомы. В тестировании контактных в быту особого смысла уже нет, об этом же пишут и западные источники.

