Вирусолог заявил, что в Новосибирске уже есть омикрон: почему это не могут доказать

Вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что в Новосибирской области уже есть омикрон. По мнению ученого, новый штамм просто не выявляют.
Сергей Нетёсов сказал, что в разных регионах ситуация отличается: в некоторые города, возможно, омикрон вообще не дошел, но в Новосибирске очень интенсивное авиасообщение с Москвой и заграницей:
— У нас омикрон практически наверняка уже есть. Я в этом не сомневаюсь. Просто его не успели выявить и диагностировать. Чтобы его выявить, нужно, чтобы в регионе проводили двойную диагностику: один тест — на все варианты коронавируса, второй — только на омикрон. Делают ли это для всех проб? Вероятно, нет, но точно об этом знает только Роспотребнадзор. Нужно, чтобы ПЦР-тест был настроен на S-белок, который у омикрона сильно изменен, а подавляющее большинство тестов направлено на неизменяющиеся белки, например полимеразные. Поэтому для омикрона нужно иметь особый ПЦР-тест. Примерно 10 дней назад объявили, что такие тесты разработало ФМБА и другие организации.
Журналист НГС отправил запрос по этому поводу в Роспотребнадзор, но на момент публикации ответа не было.
Ранее эксперты объясняли, что у нас секвенирование проводится выборочно, не всех образцов, то есть большая часть тестов не определяет штамм, а смотрит наличие вируса. Например, врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев пояснял журналисту НГС, что с помощью лабораторных российских ресурсов можно в первую очередь подтвердить, есть коронавирус или нет, не дифференцируя, «дельта» это или омикрон:
— Нужно проводить геномное секвенирование для дифференциации — это долгий процесс, который может длиться несколько недель. В таком случае нужно все положительные результаты так тестировать, чтобы выявить случаи завоза нового варианта. Вряд ли это возможно, потому что это очень трудоемкий процесс, или тогда нужно для прибывающих в Россию применять другие диагностические наборы.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро — Сибирь», объяснил журналисту НГС, что при использовании имеющихся тест-систем детектируются (определяются. — Прим. ред.) те участки генома, которые не затрагиваются мутациями, характерными для штаммов SARS-COV-2, в том числе для омикрона.
— Для определения мутации нужно секвенирование. Для практического врача выявление штамма — «дельта», омикрон или любой другой — не имеет серьезного клинического значения, так как на тактику лечения и ведения пациентов это не влияет, — пояснил инфекционист.
Ранее мы рассказывали, что омикрон передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса, а заболевший может быть заразным уже в первые сутки после инфицирования.