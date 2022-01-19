Вирусолог заявил, что в Новосибирске уже есть омикрон: почему это не могут доказать

Вирусолог Сергей Нетёсов заявил, что в Новосибирской области уже есть омикрон. По мнению ученого, новый штамм просто не выявляют.



Сергей Нетёсов сказал, что в разных регионах ситуация отличается: в некоторые города, возможно, омикрон вообще не дошел, но в Новосибирске очень интенсивное авиасообщение с Москвой и заграницей:

— У нас омикрон практически наверняка уже есть. Я в этом не сомневаюсь. Просто его не успели выявить и диагностировать. Чтобы его выявить, нужно, чтобы в регионе проводили двойную диагностику: один тест — на все варианты коронавируса, второй — только на омикрон. Делают ли это для всех проб? Вероятно, нет, но точно об этом знает только Роспотребнадзор. Нужно, чтобы ПЦР-тест был настроен на S-белок, который у омикрона сильно изменен, а подавляющее большинство тестов направлено на неизменяющиеся белки, например полимеразные. Поэтому для омикрона нужно иметь особый ПЦР-тест. Примерно 10 дней назад объявили, что такие тесты разработало ФМБА и другие организации.