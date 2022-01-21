Разработчики тест-систем выявили первые случаи омикрона в Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружили омикрон. Об этом журналисту НГС рассказал один из разработчиков тест-системы, способной выявить новый вариант коронавируса, молекулярный биолог и директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский.



Ранее мы рассказывали, что ученые разработали тест-систему, которая выявляет новый вариант коронавируса. По прогнозам вирусологов, омикрон вызовет в регионе пятую волну. Над созданием тест-системы работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» — и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени С. М . Кирова в Санкт-Петербурге.