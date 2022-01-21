Разработчики тест-систем выявили первые случаи омикрона в Новосибирской области

В Новосибирской области обнаружили омикрон. Об этом журналисту НГС рассказал один из разработчиков тест-системы, способной выявить новый вариант коронавируса, молекулярный биолог и директор компании «Современные лабораторные технологии» Евгений Печковский.
Ранее мы рассказывали, что ученые разработали тест-систему, которая выявляет новый вариант коронавируса. По прогнозам вирусологов, омикрон вызовет в регионе пятую волну. Над созданием тест-системы работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» — и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени
Разработку начали в ноябре 2021 года, когда появилась возможность получить контрольные материалы, характеризующие штамм омикрон. Она позволяет за полтора часа определить и наличие РНК
— Однако на этапе тестирования разработки в ИХБФМ уже в первые дни 2022 года при ретроспективном анализе было обнаружено несколько положительных случаев именно штамма омикрон среди лабораторных образцов, переданных из официальных клинических лабораторий для тестирования разрабатываемого продукта. Выводы из этих данных делать пока рано. И даже не по причине того, что разработка пока еще не зарегистрирована. Основная причина в том, что на данный момент отсутствует достоверная статистика. Тем не менее омикрон, вероятно, уже начинает свое триумфальное распространение по Сибири, — пояснил Евгений Печковский.
Он добавил, что, учитывая очень высокую контагиозность — способность передаваться и заражать — этого штамма, необходимо особенно внимательно соблюдать меры предосторожности.
— К сожалению, пока надежные и статистически проверенные данные о том, как протекает течение заболевания, вызываемого новым штаммом омикрон, отсутствуют. Однозначно можно утверждать только одно: свойство быстрее передаваться от человека к человеку у нового штамма абсолютно ничего не говорит о тяжести или легкости симптомов заболевания данным штаммом. Поэтому, с одной стороны, повода для паники нет. Но с другой стороны — просим проявлять сознательность и ответственность, — предупреждает Евгений Печковский.
О том, что омикрон уже есть в Новосибирской области, говорили и другие эксперты: вирусологи объяснили НГС, почему об этом пока еще не заявили официально.
Выявлением новых штаммов официально занимается Роспотребнадзор. Журналист НГС
Ранее мы рассказывали, что всего 5% положительных ПЦР-тестов проверяют на омикрон: например, если за сутки выявили 240 заболевших, то только 12 образцов отправят на секвенирование для определения конкретного штамма.