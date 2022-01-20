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Всего 5% положительных тестов проверяют на омикрон в Новосибирской области

Из-за того, что мало образцов отправляют на секвенирование, омикрон сложнее зарегистрировать

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Официально в регионе омикрон не выявили, но многие эксперты считают, что он уже распространяется

Официально в регионе омикрон не выявили, но многие эксперты считают, что он уже распространяется

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Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов заявил, что всего 5% положительных ПЦР-тестов проверяют на омикрон.

Во время брифинга 20 января Хальзов также сказал, что в Новосибирской области, по данным Роспотребнадзора, по-прежнему не зарегистрированы случаи заражения омикроном (почему другие эксперты уверены, что этот вариант вируса уже распространился в регионе, мы рассказывали здесь).

— По рекомендациям Роспотребнадзора, определенное количество подтвержденных тестов — порядка 5% — передается на секвенирование в научно-исследовательские институты Роспотребнадзора, чтобы оценить, омикрон это или дельта, какое соотношение. Эта работа ведется, — отметил министр здравоохранения Константин Хальзов.

Например, сегодня, 20 января, за сутки зарегистрировали 240 подтвержденных случаев ковида, если из них отправили 5% на секвенирование, то это всего 12 образцов. К тому же сам процесс секвенирования, по словам экспертов, занимает длительный промежуток времени — около недели.

Константин Хальзов напомнил, что с медицинской точки зрения нет разницы, какой именно штамм у пациента, потому что тактика лечения общая.

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Ранее мы рассказывали, что омикрон передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса, а новосибирский «Вектор» установил, что быстрее всего он становится менее заразным на керамике.

Если у вас выявили омикрон, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

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