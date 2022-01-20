Всего 5% положительных тестов проверяют на омикрон в Новосибирской области

Ранее мы рассказывали, что омикрон передается в 7 раз быстрее, чем предыдущий вариант коронавируса, а новосибирский «Вектор» установил, что быстрее всего он становится менее заразным на керамике.

Если у вас выявили омикрон, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 (961) 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

