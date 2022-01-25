На дистанционку из-за эпидситуации перевели 11 новосибирских школ — в двух начались каникулы для первоклашек

В Новосибирской области 11 школ перевели на дистанционное обучение из-за эпидситуации.
Как рассказала Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования, в области закрыто 9 школ из-за ОРВИ и 2 школы из-за коронавируса.
В частности, в Новосибирске из-за ОРВИ закрыты школы
— Есть предписания Роспотребнадзора, есть превышение порога заболеваемости ОРВИ, болеют дети и часть учителей, — объяснила Оксана Василенко.
На данный момент известно, что в школе
— У первоклассников есть дополнительные каникулы в третьей четверти. Мы сами решаем, когда их ставить, — сообщила заместитель директора.
Вчера вечером также стало известно, что школу