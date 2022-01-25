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Тема дняДистанционка и каникулы из-за ковида и ОРВИ
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На дистанционку из-за эпидситуации перевели 11 новосибирских школ — в двух начались каникулы для первоклашек

Школы меняют режим работы не только из-за ковида, но и из-за ОРВИ

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В Новосибирске на дистанционку отправили учеников 6 школ

В Новосибирске на дистанционку отправили учеников 6 школ

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В Новосибирской области 11 школ перевели на дистанционное обучение из-за эпидситуации.

Как рассказала Оксана Василенко, руководитель штаба при Министерстве образования, в области закрыто 9 школ из-за ОРВИ и 2 школы из-за коронавируса.

В частности, в Новосибирске из-за ОРВИ закрыты школы № 207, 34, 41, 175, 23, гимназия № 11. Также в области закрыты МКОУ Белоярская СОШ, Областной центр образования, школа в поселке Ливнево. Из-за коронавируса на дистанционку перевели Барышевскую СШ и МБОУ «Лицей Технополис».

— Есть предписания Роспотребнадзора, есть превышение порога заболеваемости ОРВИ, болеют дети и часть учителей, — объяснила Оксана Василенко.

На данный момент известно, что в школе № 41 сделали дополнительные каникулы для первоклассников. Как объяснила заместитель директора, сделано это было из-за эпидемиологической обстановки.

— У первоклассников есть дополнительные каникулы в третьей четверти. Мы сами решаем, когда их ставить, — сообщила заместитель директора.

Вчера вечером также стало известно, что школу № 52 перевели на дистанционное обучение. Об этом в редакцию НГС написала мама двух учеников. В Новосибирском лицее № 136 учеников 11-х классов протестировали на коронавирус.

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После публикации Оксана Василенко уточнила, что также в Областном центре образования, который находится в поселке Тулинском, первоклассники ушли на дополнительные каникулы.

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