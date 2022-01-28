Как будут работать детские сады на фоне распространения коронавируса: отвечает Минобр НСО

В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.
— Детские сады будут работать в полном объеме с соблюдением всех правил. Рост заболеваемости там тоже наблюдается. Будем внимательно следить за ситуацией, — сообщил сегодня на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Что касается колледжей — они будут работать в очном формате. И там, где будут выявляться заболевшие, вводится точечный карантин.
Вузы, по его словам, принимают решения на основании внутренней обстановки самостоятельно.
При этом заболеваемость среди школьников за последние дни резко выросла — в 11,7 раза.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.