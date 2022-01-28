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Как будут работать детские сады на фоне распространения коронавируса: отвечает Минобр НСО

Общий карантин для этих учреждений вводить пока не будут

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Детские сады будут работать полноценно, но с соблюдением всех правил

Детские сады будут работать полноценно, но с соблюдением всех правил

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В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.

— Детские сады будут работать в полном объеме с соблюдением всех правил. Рост заболеваемости там тоже наблюдается. Будем внимательно следить за ситуацией, — сообщил сегодня на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Что касается колледжей — они будут работать в очном формате. И там, где будут выявляться заболевшие, вводится точечный карантин.

Вузы, по его словам, принимают решения на основании внутренней обстановки самостоятельно.

При этом заболеваемость среди школьников за последние дни резко выросла — в 11,7 раза.

Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.

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детские садыдистанционное обучениеобразование
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