Как будут работать детские сады на фоне распространения коронавируса: отвечает Минобр НСО

В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, как будут работать в ближайшее время детские сады, колледжи и вузы.

— Детские сады будут работать в полном объеме с соблюдением всех правил. Рост заболеваемости там тоже наблюдается. Будем внимательно следить за ситуацией, — сообщил сегодня на брифинге министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. — Что касается колледжей — они будут работать в очном формате. И там, где будут выявляться заболевшие, вводится точечный карантин.