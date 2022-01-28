Заболеваемость школьников за четыре дня выросла в 11,7 раза в Новосибирской области

В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди школьников резко выросла за эту неделю. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.
— За последние четыре дня по статистике на вчерашний день 7,5 тысячи школьников заболели — это цифры по ОРВИ и коронавирусу общие. Из них 12% приходится на ковид. Если сравнивать с 23 января — то тогда было 640 заболевших ОРВИ и ковидом, — рассказал Сергей Нелюбов. Таким образом, заболеваемость за последние четыре дня среди школьников выросла в 11,7 раза.
Порядка 62% болеющих детей — это 5–10-е классы. 31% — 1–4-е классы. 7% — 11-классники. Закрыто частично и полностью — 279 общеобразовательных организаций. Закрыто 2079 классов. На 23 января было закрыто 340 классов.
В детских садах сейчас регистрируется порядка 160 заболевших детей — заболеваемость возросла в 5,5 раза.
Сегодня стало известно, что в Новосибирской области на дистанционное обучение отправятся не все классы и не все школы.