Заболеваемость школьников за четыре дня выросла в 11,7 раза в Новосибирской области

В Новосибирской области заболеваемость ОРВИ и коронавирусом среди школьников резко выросла за эту неделю. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель губернатора Сергей Нелюбов.



— За последние четыре дня по статистике на вчерашний день 7,5 тысячи школьников заболели — это цифры по ОРВИ и коронавирусу общие. Из них 12% приходится на ковид. Если сравнивать с 23 января — то тогда было 640 заболевших ОРВИ и ковидом, — рассказал Сергей Нелюбов. Таким образом, заболеваемость за последние четыре дня среди школьников выросла в 11,7 раза.