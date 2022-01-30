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Тема дня579 случаев ковида - новый антирекорд в НСО
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Впервые за пандемию число заболевших новосибирцев за сутки значительно превысило 500

Умерли 11 человек, среди них — 102-летняя женщина

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В отделениях реанимации находится 271 человек. На ИВЛ — 50 пациентов

В отделениях реанимации находится 271 человек. На ИВЛ — 50 пациентов

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За сутки в Новосибирской области зафиксировали 579 случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших в сутки за всё время пандемии в регионе. Еще 11 человек скончались. Такие данные приводит оперштаб. Прежде число заболевших ни разу не достигало 500, накануне оперштаб сообщал о 487 заразившихся.

Как указано в сообщении, за сутки ковид подтвердили у 579 пациентов, выздоровели 442 человека.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 73 лет, 82 лет, 85 лет, 93 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 лет, 75 лет, 82 лет, 85 лет, 91 года, 102 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4617 человек, — сообщили в оперштабе.


В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2576 пациентов, в том числе 135 детей. В отделениях реанимации находится 271 человек. На ИВЛ — 50 пациентов.

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Количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в регионе стремительно растет. На днях оперштаб сообщал о 411 новых случаях. При этом вирус стал чаще поражать детей: 26 января стало известно, что от инфекции погибла 3-летняя девочка. Из-за ситуации с заболеваемостью школьников решили перевести на дистант.

В России в целом ситуация с ковидом тоже тяжелая: выявили 113 122 случая заболевания.

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