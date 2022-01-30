Впервые за пандемию число заболевших новосибирцев за сутки значительно превысило 500

За сутки в Новосибирской области зафиксировали 579 случаев коронавируса. Это самое большое количество заболевших в сутки за всё время пандемии в регионе. Еще 11 человек скончались. Такие данные приводит оперштаб. Прежде число заболевших ни разу не достигало 500, накануне оперштаб сообщал о 487 заразившихся.

Как указано в сообщении, за сутки ковид подтвердили у 579 пациентов, выздоровели 442 человека.

— Скончались еще 11 пациентов: мужчины в возрасте 73 лет, 82 лет, 85 лет, 93 лет и женщины в возрасте 65 лет, 73 лет, 75 лет, 82 лет, 85 лет, 91 года, 102 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4617 человек, — сообщили в оперштабе.