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В больницах Новосибирской области увеличилось число детей с ковидом и подозрением на него

Эта цифра растет уже пятый день

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По данным оперативного штаба, на утро 24 января в регионе зарегистрированы 242 новых случая заражения за сутки

По данным оперативного штаба, на утро 24 января в регионе зарегистрированы 242 новых случая заражения за сутки

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В Новосибирской области увеличилось число детей, госпитализированных с ковидом и подозрением на него — это видно по статистике оперштаба пятый день подряд.

— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2295 пациентов, в том числе 55 детей, — говорится в сообщении оперштаба сегодня, 24 января.

20 января оперштаб сообщал о 26 детях, 21-го — 32 ребенка, 22-го — 36, 23-го — 39 детей.

На прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов рассказывал, что в случае ухудшения эпидобстановки, они готовы перепрофилировать под ковид еще две детских больницы.

Ранее новосибирский инфекционист рассказывал о том, какими осложнениями опасен омикрон для детей.

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