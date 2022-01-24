В больницах Новосибирской области увеличилось число детей с ковидом и подозрением на него

В Новосибирской области увеличилось число детей, госпитализированных с ковидом и подозрением на него — это видно по статистике оперштаба пятый день подряд.
— В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2295 пациентов, в том числе 55 детей, — говорится в сообщении оперштаба сегодня, 24 января.
20 января оперштаб сообщал о 26 детях, 21-го — 32 ребенка, 22-го — 36, 23-го — 39 детей.
На прошлой неделе министр здравоохранения Константин Хальзов рассказывал, что в случае ухудшения эпидобстановки, они готовы перепрофилировать под ковид еще две детских больницы.
Ранее новосибирский инфекционист рассказывал о том, какими осложнениями опасен омикрон для детей.