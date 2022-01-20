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Новосибирский Минздрав планирует два ковидария в детских больницах

Решения будут приниматься с учетом эпидобстановки

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Пока свободных коек достаточно и в одном детском учреждении, но эксперты прогнозируют подъем заболеваемости омикроном среди детей

Пока свободных коек достаточно и в одном детском учреждении, но эксперты прогнозируют подъем заболеваемости омикроном среди детей

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Минздрав НСО рассматривает возможность перепрофилирования еще двух больниц в ковидарии в Новосибирске при увеличении случаев заражения среди детей. Это может произойти в период пятой волны, вызванной омикроном.

— В эту волну, учитывая заболеваемость детского населения, которая есть в РФ, мы видим возможность развития дополнительного коечного фонда по оказанию медицинской помощи детям. Поэтому дополнительно будут рассматриваться два медицинских учреждения, — отметил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга.

В Минздраве корреспонденту НГС уточнили, что речь идет о детских городских клинических больницах № 1 и 6. В пресс-службе пояснили, что необходимости в перепрофилировании других детских больниц в настоящий момент нет. Решения будут приниматься с учетом эпидобстановки.

— Сейчас в детской городской клинической больнице № 3 развернуто 100 инфекционных коек, при необходимости там можно развернуть до 250, — уточнили в Минздраве.

По данным оперштаба на 20 января, в стационаре находятся 26 детей с коронавирусом.

Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут волну омикрона в Новосибирске в конце января и увеличение госпитализаций детей.

СЮЖЕТ

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Константин Хальзовкоронавирускоронавирус в Новосибирске
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