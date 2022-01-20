Новосибирский Минздрав планирует два ковидария в детских больницах

Минздрав НСО рассматривает возможность перепрофилирования еще двух больниц в ковидарии в Новосибирске при увеличении случаев заражения среди детей. Это может произойти в период пятой волны, вызванной омикроном.
— В эту волну, учитывая заболеваемость детского населения, которая есть в РФ, мы видим возможность развития дополнительного коечного фонда по оказанию медицинской помощи детям. Поэтому дополнительно будут рассматриваться два медицинских учреждения, — отметил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга.
В Минздраве корреспонденту НГС уточнили, что речь идет о детских городских клинических больницах № 1 и 6. В пресс-службе пояснили, что необходимости в перепрофилировании других детских больниц в настоящий момент нет. Решения будут приниматься с учетом эпидобстановки.
— Сейчас в детской городской клинической больнице № 3 развернуто 100 инфекционных коек, при необходимости там можно развернуть до 250, — уточнили в Минздраве.
По данным оперштаба на 20 января, в стационаре находятся 26 детей с коронавирусом.
Ранее мы рассказывали, что вирусологи ждут волну омикрона в Новосибирске в конце января и увеличение госпитализаций детей.
У вас коронавирусом болеет ребенок? Расскажите, как протекает заболевание, медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: