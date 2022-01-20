Новосибирский Минздрав планирует два ковидария в детских больницах

Минздрав НСО рассматривает возможность перепрофилирования еще двух больниц в ковидарии в Новосибирске при увеличении случаев заражения среди детей. Это может произойти в период пятой волны, вызванной омикроном.

— В эту волну, учитывая заболеваемость детского населения, которая есть в РФ, мы видим возможность развития дополнительного коечного фонда по оказанию медицинской помощи детям. Поэтому дополнительно будут рассматриваться два медицинских учреждения, — отметил министр здравоохранения НСО Константин Хальзов во время брифинга.