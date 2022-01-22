«Ситуация, которая может быть фатальной»: инфекционист — о том, какими осложнениями опасен омикрон для детей

Новосибирский инфекционист заявил, что омикрон вызывает серьезные осложнения бронхита у детей.



Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» рассказал журналисту НГС, что детей чаще госпитализируют с омикроном из-за его особенности легко размножаться в бронхах и намного хуже — в легких, по сравнению с дельтой.

— Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Дело в том, что омикрон вызывает другое поражение дыхательной системы. У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически, как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая, — поясняет эксперт.

