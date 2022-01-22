«Ситуация, которая может быть фатальной»: инфекционист — о том, какими осложнениями опасен омикрон для детей

Новосибирский инфекционист заявил, что омикрон вызывает серьезные осложнения бронхита у детей.
Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» рассказал журналисту НГС, что детей чаще госпитализируют с омикроном из-за его особенности легко размножаться в бронхах и намного хуже — в легких, по сравнению с дельтой.
— Это говорит о том, что он вызывает бронхиты, а не пневмонии. Для взрослых это скорее хорошо, так как для них бронхит — это неприятно, но не фатально, в отличие от пневмонии. С детьми, особенно раннего возраста, ситуация противоположная. В силу их анатомо-функциональных возрастных особенностей бронхит часто приводит к тяжелым осложнениям. Дело в том, что омикрон вызывает другое поражение дыхательной системы. У подростков бронхи уже сформированы и выглядят практически, как у взрослых, а у детей раннего возраста есть отличия. Чем меньше ребенок, тем уже просвет бронхов, богаче васкуляризация, то есть их кровоснабжение, и слизистая оболочка более рыхлая, — поясняет эксперт.
Соответственно, если у ребенка развивается бронхит, то просвет перекрывается гораздо быстрее, вместе с тем выделяется большее количество слизи, и на фоне богатой васкуляризации бронхит быстрее распространяется. При этом речь идет даже о самом обычном бронхите, а не только на фоне COVID-19.
Бывает и бронхиолит — распространенное осложнение бронхита. Это воспаление мелких отделов бронхиального дерева. Такое состояние может сопровождаться тяжелой дыхательной недостаточностью и приводить к неблагоприятному исходу.
— Бронхиолит может быть одним из проявлений различных ОРЗ. Например, он очень характерен для респираторно-синцитиальной вирусной инфекции. Но это всегда та ситуация, которая для детей может быть фатальной. Кстати, при инфицировании детей предыдущими штаммами SARS-CoV-2 бронхиолит практически не встречался. У взрослых в силу их анатомических особенностей бронхиолиты бывают достаточно редко, — замечает Андрей Поздняков.
Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области уже выявлены первые случаи заражения омикроном, один даже обнаружен у главного редактора НГС.
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