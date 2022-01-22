Болеющие журналисты НГС опробовали на себе новые тесты на ковид — у одного нашли омикрон

Я заболела уже 6 января (к этому моменту прошло время, необходимое для выработки антител после полного курса вакцинации) — вечером поднялась температура до 37. Но поскольку такое у меня периодически бывает и в этот день я сильно переохладилась, то была надежда, что всё скоро пройдет.



7 января у меня тоже была температура 37, поэтому я начала пить противовирусные, чтобы не потерять время. И сразу же на всякий случай витамины, которые назначаются при ковиде — С, D, а также цинк. И добавила обильное питье. Хотя других симптомов не было. Я надеялась, что это обычное ОРВИ, которым я болею довольно часто. О том, что в этот раз всё же не удалось избежать заражения ковидом, я поняла утром 8 января, когда проснулась с температурой 38, которая для меня нетипична.



По номеру 124 (скоро номер единой регистратуры изменится на 122) я сразу же вызвала ковидную бригаду по месту жительства — из поликлиники № 7 . Поскольку это был момент стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе, ко мне пришли через несколько часов и взяли мазки. В понедельник 10 января в первой половине дня я уже получила положительный результат.



Кстати, ситуация с получением теста улучшилась: примерно год назад я также сдавала мазок через эту поликлинику, но по указанным телефонам невозможно было узнать результат. Тогда правило было такое: если вам в течение 7 дней не позвонили, значит, отрицательный. Теперь мне пришло сообщение на телефон от лаборатории с номером заказа и ссылкой, по которой можно скачать результат, и документ с результатом теста также подгрузился на «Госуслуги». Очень удобно.



В принципе положительный результат для меня был уже ожидаемым, потому что в воскресенье появился сухой кашель (потом исчез до выздоровления и вернулся снова), а еще мне очень хотелось спать. И симптомы ОРВИ появились у моего молодого человека (ему тоже потом пришел положительный результат).



Я продолжала лечиться так же, но еще вызвала врача, чтобы он послушал легкие и чтобы посмотреть, какие бесплатные лекарства сейчас выдают пациентам. Мне выдали капли «Гриппферон», «Арбидол» и «Ксарелто». «Ксарелто» я добавила к своим лекарствам, потому что ковид подтвердился, а значит, антикоагулянты не помешают. Дорогой препарат с фавипиравиром был в дефиците, поэтому, как я поняла, его при наличии выдавали тем, кому он якобы нужнее.