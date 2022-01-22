Болеющие журналисты НГС опробовали на себе новые тесты на ковид — у одного нашли омикрон

В начале недели появилась информация о том, что ученые из Новосибирска разработали специальные тест-системы, которые определяют не только наличие коронавируса в образцах, но и показывают, какой именно штамм у человека. В том числе они показывают омикрон. В регионе уже выявлены первые случаи заражения этим вариантом коронавируса. Редакция НГС решила провести эксперимент и проверить болеющих сотрудников новыми тест-системами. Медицинский обозреватель издания Мария Тищенко узнала, у кого в редакции обнаружили дельту, а у кого — омикрон, а также как протекает заболевание. Подробности — в нашем материале.
Над новой тест-системой работали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, резидент Новосибирского биотехнопарка — компания «Современные лабораторные технологии» — и сотрудники кафедры клинической биохимии и лабораторной диагностики Военной медицинской академии имени
Как проводится тест
Как и другие тесты, этот обнаруживает наличие РНК коронавируса из взятого клинического образца. Чаще их берут из носа.
В начале вирус начинает атаковать организм. Его цель — попасть в организм, размножиться там и далее распространиться, заражая другие организмы. Поэтому когда вирус только попадает в организм, он размножается там относительно спокойно — инкубационный период. Однако до тех пор, пока не произойдет его критического накопления. Тогда могут появиться симптомы, а могут и не проявиться, быть слабо выраженными — всё индивидуально.
Именно в этот период происходит максимальное выделение вируса во внешнюю среду — распространение. До того момента, пока иммунная система организма не распознала вирус и не начала его нейтрализовывать путем выработки антител и Т-клеточного иммунитета. С этого момента выделение вируса идет на спад, и человек постепенно выздоравливает.
Поэтому если взять ПЦР-тест у человека с начала заражения, то тест будет отрицательный. Беря тесты далее, например раз в день, можно увидеть всё больший положительный сигнал. С какого-то момента — или на максимуме сигнала, или перед максимумом — у человека начнутся симптомы. Далее ежедневный ПЦР-тест начнет показывать постепенное снижение концентрации вируса. И так до полного выздоровления.
Что показал эксперимент
В редакции НГС на момент появления новости об этой тест-системе было трое заболевших: у них взяли мазки из носа 19 января, в среду, и передали ученым. Результаты оказались следующими: один отрицательный и два положительных ПЦР. Среди положительных — один омикрон и одна дельта.
На момент взятия мазка у журналиста НГС Ильи Калинина был
«Сильно положительный» — омикрон
Главный редактор НГС Андрей Затирко вспоминает, что первые симптомы появились в пятницу — 14 января. Сначала была просто слабость. В субботу, ближе ко второй половине дня, температура поднялась до 37–37,3.
— Уже в ночь с субботы на воскресенье я отправил семью к теще, а сам остался один и начал пить противовирусные. С воскресенья у меня три дня температура держалась выше 38, регулярно поднимаясь до 38,6 и один раз — до 39. Это всё сопровождалось общей слабостью и тяжестью в организме: ничего не хотелось делать, даже вставать. Не знаю, как в предыдущие волны болели ковидом люди, потому что я заболел первый раз или ранее болел в бессимптомной форме и даже не заметил, — вспоминает Андрей.
В субботу наш главред сделал экспресс-тест на коронавирус — он показал отрицательный результат. В понедельник вызвал на дом врача, который тоже взял мазки.
— Врач назначила более действенное противовирусное — «Трекрезан», витамины С и D, «Бромгексин», АЦЦ, полоскание горла и промывание носа. Во вторник у меня жутко болела голова, сильно давило на глаза. В среду болезнь пошла на спад — стало сильно полегче, температура опустилась к 37–37,2, — рассказывает он.
В среду, 19 января, Андрей узнал результат второго теста, взятого врачом из поликлиники: он тоже был отрицательным. И в этот же день он сдал анализ для нашего эксперимента, в результате которого и был выявлен омикрон.
— Эта история не была похожа на мои обычные ОРВИ. Потому что обычно, когда я простываю, встаю на ноги за два-три дня, а в этот раз ушло около шести дней. На третий день после начала моей болезни слегла и супруга: у нее появились те же симптомы, что у меня. Супруга начала пить те же препараты, что и я, и уже себя хорошо чувствует, как и я. Не знаю, был ли у нее омикрон и был ли он у меня, но похоже, что мы попали в волну. Потому что дочь тоже затемпературила сейчас, — говорит Андрей Затирко.
Андрей добавляет, что с самого начала думал, что у него не коронавирус, но в итоге узнал, что у него омикрон.
— Для меня эта информация — скорее шок, но если я переболею омикроном и будут антитела, то это хорошо. Хотя я и вакцинировался в июле 2021 года «
«Положительный» — дельта
Вечером 4 января у журналиста НГС Ильи Калинина поднялась температура до 38,2, при этом каких-либо других симптомов, по его словам, не было.
— У меня периодически в жизни такое бывает, что температура поднимается и дня два-три держится. Я лечусь в таких случаях обычными народными методами — чай, лимон, мед, обильное питье. И всё проходит — скорее всего, это ОРВИ.
Так Илья пытался лечиться три дня, добавляя еще жаропонижающее, но температура не опускалась ниже 37,5–38,2. Он вызвал ковидную бригаду, которая приехала 8 января и выписала стандартный набор лекарств, включающий «Арбидол». Температура, по словам Ильи, оставалась высокой — вплоть до 38,8. Других симптомов по-прежнему не было, правда, иногда он кашлял.
— Параллельно я обратился за помощью к частному терапевту, которая назначила мне разные витамины и другие препараты. «Арбидол» я не стал пить, к тому же она сказала, что противовирусные эффективны в первые четыре-пять дней, а потом нет смысла. 8 января у меня взяли ПЦР, а
Илья замечает, что у него появился дискомфорт в горле, но оно не болело; в легких прослушивались хрипы:
— Голова как в тумане, как ватой обложена. Ничего не думается: мыслей нету, целыми днями лежишь и пьешь таблетки. Больше ничего.
18 января у Илья взяли повторный мазок, который оказался отрицательным 20 января.
— При этом мазок для эксперимента у меня взяли 19 января, и
После получения этого положительного мазка Илья сообщил об этом в поликлинику. Теперь он будет сдавать мазок еще раз.
— Мне везет, так сказать: я переболел свиным гриппом, а в ноябре 2020 года — коронавирусом, но легче: температура 37 всего лишь была. Вакцинирован не был, — уточняет Илья.
«Отрицательный»
Третий образец принадлежит автору текста, Марии Тищенко, поэтому далее — от первого лица.
В ноябре я выпустила колонку о своем опыте жизни без ковида и без прививки: практически два года я была очень внимательна к мерам предосторожности, пила витамины и не заразилась, несмотря на многочисленные контакты с заболевшими, походы в красные зоны больниц и так далее.
Я не хотела вакцинироваться и дальше, потому что у меня были противопоказания, но их список постоянно сокращали в последующих инструкциях к препаратам. К тому же в регионе ввели QR-коды, без которых стало всё труднее и труднее куда-то пройти. Поэтому в ноябре мне пришлось всё же провакцинироваться «
Я заболела уже 6 января (к этому моменту прошло время, необходимое для выработки антител после полного курса вакцинации) — вечером поднялась температура до 37. Но поскольку такое у меня периодически бывает и в этот день я сильно переохладилась, то была надежда, что всё скоро пройдет.
7 января у меня тоже была температура 37, поэтому я начала пить противовирусные, чтобы не потерять время. И сразу же на всякий случай витамины, которые назначаются при ковиде — С, D, а также цинк. И добавила обильное питье. Хотя других симптомов не было. Я надеялась, что это обычное ОРВИ, которым я болею довольно часто. О том, что в этот раз всё же не удалось избежать заражения ковидом, я поняла утром 8 января, когда проснулась с температурой 38, которая для меня нетипична.
По номеру 124 (скоро номер единой регистратуры изменится на 122) я сразу же вызвала ковидную бригаду по месту жительства — из поликлиники
Кстати, ситуация с получением теста улучшилась: примерно год назад я также сдавала мазок через эту поликлинику, но по указанным телефонам невозможно было узнать результат. Тогда правило было такое: если вам в течение 7 дней не позвонили, значит, отрицательный. Теперь мне пришло сообщение на телефон от лаборатории с номером заказа и ссылкой, по которой можно скачать результат, и документ с результатом теста также подгрузился на «Госуслуги». Очень удобно.
В принципе положительный результат для меня был уже ожидаемым, потому что в воскресенье появился сухой кашель (потом исчез до выздоровления и вернулся снова), а еще мне очень хотелось спать. И симптомы ОРВИ появились у моего молодого человека (ему тоже потом пришел положительный результат).
Я продолжала лечиться так же, но еще вызвала врача, чтобы он послушал легкие и чтобы посмотреть, какие бесплатные лекарства сейчас выдают пациентам. Мне выдали капли «Гриппферон», «Арбидол» и «Ксарелто». «Ксарелто» я добавила к своим лекарствам, потому что ковид подтвердился, а значит, антикоагулянты не помешают. Дорогой препарат с фавипиравиром был в дефиците, поэтому, как я поняла, его при наличии выдавали тем, кому он якобы нужнее.
Я сдала развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой и СРБ, чтобы посмотреть, как протекает заболевание. Судя по результатам и симптомам, антибиотик мне не нужен был.
С понедельника по среду мне было похуже: хотелось спать, очень болела голова, спина, температура была в районе 37–37,5. Но я всё равно начала работать удаленно, чтобы пытаться отвлекаться от болезни и совсем не выпадать из жизни на 14 дней.
Не сразу, а примерно на седьмой день у меня исчезли запахи и вкусы, но как-то выборочно. Например, я улавливала сладкий аромат духов и чувствовала сладость брусничного морса, а всё несладкое было просто безвкусным. Потом я снова сдавала кровь, чтобы промониторить ситуацию, и поняла, что перед этим уловила запах пельменей, а нашатырный спирт вообще не почувствовала. Такой вот странный выбор организма.
В целом заболевание протекало, можно сказать, легко, но в разные дни появлялись разные новые симптомы: небольшая сыпь на руках, сильная сухость кожи на руках и ногах, кашель, насморк, в один день заболело горло, добавился отит.
Из-за такого набора сложно предположить, был ли у меня омикрон или дельта. Я думала, что омикрон, но в целом так могла протекать дельта. К тому же, я узнала, что у моего молодого человека дельта, а значит, мы, вероятно, болели одним вариантом.
Я получила отрицательный тест, а после него на «Госуслуги» пришел QR-код переболевшего — тоже очень удобно. Никуда не нужно ходить за ним. Сейчас у меня в целом хорошее самочувствие, только периодически кашляю.
Хочется еще добавить, что даже сейчас, пока регион не захлестнула пятая волна, в каждой поликлинике для каждого конкретного человека происходит русская рулетка: к кому-то приходят сразу, а к кому-то нет, кому-то приносят лекарства, а кому-то нет, кого-то видит система, а кто-то остается для нее не заболевшим, невидимым, несмотря на положительный ПЦР.
Ранее мы рассказывали, что на данный момент известно об омикроне. Эксперты из Новосибирска объяснили, почему дети будут болеть им тяжелее.
Если у вас выявили омикрон, сообщите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону