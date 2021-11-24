«За два года я ни разу не заболела ковидом. Без прививки». Личный опыт медицинского журналиста

Многие уже успели переболеть коронавирусом по два и даже три раза, но есть еще те, кто ни разу не заразился. В любом случае главное — не расслабляться. К тем, кто практически два года живет без антител к ковиду, относится медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Мы попросили ее написать колонку о том, какие меры профилактики она соблюдала и как умудрилась не заболеть, несмотря на работу в самых опасных местах.
Рассказывать о ситуации с коронавирусом я начала чуть раньше, чем он появился в Новосибирской области, но с 18 марта 2020 года делаю это ежедневно. Именно в этот день в регионе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. И практически два года я не просто пишу об этой инфекции, но и по сути работаю на передовой, бываю в «горячих точках». Не хочется сглазить, но мне удалось не заразиться, не переболеть, несмотря на контакты с зараженными, посещение обычных поликлиник, красных зон больниц и даже моргов. Об этом говорят результаты ПЦР-тестов и анализы на антитела, которые я по работе сдавала минимум 20 раз.
На очередной планерке в редакции меня попросили написать колонку о том, как мне это удалось. Это будет не медицинский материал со ссылками на экспертов и исследования, а набор гипотез. Может, какая-то из них когда-то покажет себя наиболее работоспособной.
1. Меры предосторожности
На первом месте, на мой взгляд, находится профилактика. Мыть руки и пользоваться при необходимости антисептиками я любила всегда, но пандемия добавила к этому списку еще и защитные маски. Когда в Новосибирской области был дефицит одноразовых масок, то я купила шесть тканевых, которые постоянно меняла. Их приходилось каждый день стирать и по первоначальным рекомендациям даже гладить, пропаривать, чтобы точно хорошо обработать. При этом многие окружающие не просто шутили, что не стирали свою маску с начала пандемии, а на самом деле этого не делали. Когда маски перестали быть дефицитным товаром, я меняла одноразовые каждый час. И до сих пор продолжаю это делать.
Я носила перчатки, когда их использование считали необходимым, при этом четко контролировала, что именно трогаю руками. И этот контроль на самом деле очень важен. Если грязными руками дотронуться до носа, рта или глаз, то через слизистые оболочки как раз и можно заразиться коронавирусной инфекцией.
До пандемии я каждое утро протирала свой рабочий стол, но с появлением коронавируса, стала делать это не водой, а антисептиком. Раньше я иногда протирала телефон, потому что это считается местом скопления бактерий, а теперь делаю это несколько раз в день.
Наверное, самым странным или бесполезным моим действием кажется протирание различных упаковок после похода в продуктовый магазин. Но я продолжаю тратить на это время. И, может быть, я бы перестала это делать, но столько раз видела, как в магазине какой-нибудь человек чихает, прикрываясь рукой, а потом берет ею продукты на полках. И, например, не кладет себе в корзину, а ставит обратно на полку. Я часто вспоминаю такие ситуации, когда сижу на полу с салфеткой и антисептиком.
Когда я ходила в медучреждения, то после этого тоже всё обрабатывала. В каких-то ситуациях на мне был обычный медицинский халат, в каких-то — только моя одежда. В красных зонах приходилось надевать разные костюмы по степени защищенности и соблюдать разную обработку. И если сначала мои близкие очень сильно переживали, что я хожу в такие места, то потом на конкретных примерах я убедила их, что, возможно, страшнее, например, в магазине или офисе, чем в больнице. Потому что в медучреждение ты идешь морально готовым к встрече с инфекцией и пытаешься защититься, а в офисе рассчитываешь на то, что каждый человек будет ответственным и при первых симптомах ОРВИ изолируется, но всегда находится тот, кто всё равно приходит на работу.
2. Бдительность
Вторым по значимости фактором я считаю бдительность, быстрое реагирование (можно еще назвать это неотрицанием ковида). Напрямую это не спасает от заражения коронавирусом, но в любом случае может помочь. Я имею в виду то, что при первых симптомах ОРВИ нужно всё равно подозревать коронавирус и пытаться отсечь этот диагноз, даже если вас продуло, вы попали под дождь и так далее.
Я практически два года слушаю истории людей, которые сначала подумали, что температура, насморк или кашель у них из-за того, что, например, они ездили на рыбалку и промочили ноги, уснули с открытой форточкой, посидели под кондиционером и так далее. Именно такие мысли и приводят к росту заболеваемости.
Я довольно часто болею ОРВИ, и с начала пандемии это происходило со мной раз 7–10. Каждый раз я изолировалась, наблюдала за симптомами и в зависимости от ситуации сдавала те или иные анализы. Несколько раз это были ПЦР-тесты, кровь на антитела и просто развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой и СРБ. Поэтому, учитывая эти результаты, а не только последние, сданные в ноябре 2021 года, я могу делать вывод, что не болела. И только один раз у меня было настоящее подозрение, что это ковид (хоть и выглядело похоже на обострение хронических ЛОР-заболеваний), а в остальных случаях я думала, что это другой вирус, но нужно было заботиться и о безопасности окружающих в том числе. Жаль, что не все так делают.
3. Витамины и минералы
В начале пандемии многие начинали активно пить витамины С, D, цинк (иногда неправильно и бесконтрольно, но сейчас не об этом). Дальнейшие исследования по каким-то из них не дали нужных результатов. Например, не подтверждено, что они помогают облегчить симптомы ковида или препятствуют заражению, но смысл и не в этом, а в том, чтобы в организме максимально, насколько возможно, проблемы были решены. То есть важно следить за уровнем витаминов и минералов в организме и выходить из дефицитных состояний (и, конечно, следить за своими хроническими заболеваниями и проходить необходимые профилактические осмотры, предотвращая развитие проблем).
Я делала это и до пандемии, например, поднимала уровень витамина D, железа, магния. И к началу коронавирусной истории витамин D, например, у меня был не на низком уровне до 30, как было когда-то, а чуть больше 100. И я стараюсь не пропускать необходимых осмотров. Это тоже помогает быть в более выгодном положении, потому что уже все знают, как действует коронавирус на людей с хроническими заболеваниями.
4. Отсутствие страха
Еще я часто слышу, в том числе от некоторых экспертов, гипотезу, что важно не бояться ковида, заражения и всего, что с ним связано.
Конечно, коронавирус — это очень страшно. В какой-то степени это русская рулетка, потому что неизвестно, кто сможет выкарабкаться, а кто «сгорит за три дня». Я общалась с пациентами, которые задыхающимся голосом рассказывали, что ждут врача пять дней и не знают, что делать. Я контактировала, как потом оказывалось, с заболевшими и, конечно, переживала, заражусь или нет. Переживать — это нормально, но паниковать и накручивать себя — сценарий похуже. Особенно если учесть, что коронавирус и так сам по себе может доводить людей до депрессивных состояний.
Поэтому, когда люди очень боятся, их общее состояние может ухудшаться, и они не всегда могут принимать взвешенные решения. А когда человек спокоен, то может четко следовать определенному алгоритму.
И в любом случае эффект плацебо никто не отменял: если что-то помогает вам, то, может, это и неплохо. Главное помнить о своевременном обращении к специалистам (при этом не выключайте критическое мышление и всё равно имейте в виду, что спасение утопающих часто — дело самих утопающих).
Не болейте и изолируйтесь при первых симптомах ОРВИ!
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