«За два года я ни разу не заболела ковидом. Без прививки». Личный опыт медицинского журналиста

До пандемии я каждое утро протирала свой рабочий стол, но с появлением коронавируса, стала делать это не водой, а антисептиком. Раньше я иногда протирала телефон, потому что это считается местом скопления бактерий, а теперь делаю это несколько раз в день.



Наверное, самым странным или бесполезным моим действием кажется протирание различных упаковок после похода в продуктовый магазин. Но я продолжаю тратить на это время. И, может быть, я бы перестала это делать, но столько раз видела, как в магазине какой-нибудь человек чихает, прикрываясь рукой, а потом берет ею продукты на полках. И, например, не кладет себе в корзину, а ставит обратно на полку. Я часто вспоминаю такие ситуации, когда сижу на полу с салфеткой и антисептиком.



Когда я ходила в медучреждения, то после этого тоже всё обрабатывала. В каких-то ситуациях на мне был обычный медицинский халат, в каких-то — только моя одежда. В красных зонах приходилось надевать разные костюмы по степени защищенности и соблюдать разную обработку. И если сначала мои близкие очень сильно переживали, что я хожу в такие места, то потом на конкретных примерах я убедила их, что, возможно, страшнее, например, в магазине или офисе, чем в больнице. Потому что в медучреждение ты идешь морально готовым к встрече с инфекцией и пытаешься защититься, а в офисе рассчитываешь на то, что каждый человек будет ответственным и при первых симптомах ОРВИ изолируется, но всегда находится тот, кто всё равно приходит на работу.

