24 ноября среда
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 74.83
eur 84.17
Тема дняСтрашная находка в подвале многоэтажки
Фото пользователя

Мария Тищенко

Обозреватель
Фото пользователя

Мария Тищенко

Обозреватель
Другие статьи автора
Все новости
Все новости

«За два года я ни разу не заболела ковидом. Без прививки». Личный опыт медицинского журналиста

По работе Мария Тищенко постоянно ходила в больницы и красные зоны, но уверена, что другие места могут быть гораздо опаснее

332
5Обсудить

Поделиться

За последние полтора года Мария Тищенко более 20 раз сдавала тесты на антитела и ПЦР, но все они были отрицательными

За последние полтора года Мария Тищенко более 20 раз сдавала тесты на антитела и ПЦР, но все они были отрицательными

Поделиться

Многие уже успели переболеть коронавирусом по два и даже три раза, но есть еще те, кто ни разу не заразился. В любом случае главное — не расслабляться. К тем, кто практически два года живет без антител к ковиду, относится медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко. Мы попросили ее написать колонку о том, какие меры профилактики она соблюдала и как умудрилась не заболеть, несмотря на работу в самых опасных местах.

Рассказывать о ситуации с коронавирусом я начала чуть раньше, чем он появился в Новосибирской области, но с 18 марта 2020 года делаю это ежедневно. Именно в этот день в регионе зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. И практически два года я не просто пишу об этой инфекции, но и по сути работаю на передовой, бываю в «горячих точках». Не хочется сглазить, но мне удалось не заразиться, не переболеть, несмотря на контакты с зараженными, посещение обычных поликлиник, красных зон больниц и даже моргов. Об этом говорят результаты ПЦР-тестов и анализы на антитела, которые я по работе сдавала минимум 20 раз.

На очередной планерке в редакции меня попросили написать колонку о том, как мне это удалось. Это будет не медицинский материал со ссылками на экспертов и исследования, а набор гипотез. Может, какая-то из них когда-то покажет себя наиболее работоспособной.

1. Меры предосторожности


На первом месте, на мой взгляд, находится профилактика. Мыть руки и пользоваться при необходимости антисептиками я любила всегда, но пандемия добавила к этому списку еще и защитные маски. Когда в Новосибирской области был дефицит одноразовых масок, то я купила шесть тканевых, которые постоянно меняла. Их приходилось каждый день стирать и по первоначальным рекомендациям даже гладить, пропаривать, чтобы точно хорошо обработать. При этом многие окружающие не просто шутили, что не стирали свою маску с начала пандемии, а на самом деле этого не делали. Когда маски перестали быть дефицитным товаром, я меняла одноразовые каждый час. И до сих пор продолжаю это делать.

Перед тем, как написать этот текст, журналист снова сдала анализы — чтобы убедиться, действительно ли они снова отрицательные

Перед тем, как написать этот текст, журналист снова сдала анализы — чтобы убедиться, действительно ли они снова отрицательные

Поделиться

Я носила перчатки, когда их использование считали необходимым, при этом четко контролировала, что именно трогаю руками. И этот контроль на самом деле очень важен. Если грязными руками дотронуться до носа, рта или глаз, то через слизистые оболочки как раз и можно заразиться коронавирусной инфекцией.

До пандемии я каждое утро протирала свой рабочий стол, но с появлением коронавируса, стала делать это не водой, а антисептиком. Раньше я иногда протирала телефон, потому что это считается местом скопления бактерий, а теперь делаю это несколько раз в день.

Наверное, самым странным или бесполезным моим действием кажется протирание различных упаковок после похода в продуктовый магазин. Но я продолжаю тратить на это время. И, может быть, я бы перестала это делать, но столько раз видела, как в магазине какой-нибудь человек чихает, прикрываясь рукой, а потом берет ею продукты на полках. И, например, не кладет себе в корзину, а ставит обратно на полку. Я часто вспоминаю такие ситуации, когда сижу на полу с салфеткой и антисептиком.

Когда я ходила в медучреждения, то после этого тоже всё обрабатывала. В каких-то ситуациях на мне был обычный медицинский халат, в каких-то — только моя одежда. В красных зонах приходилось надевать разные костюмы по степени защищенности и соблюдать разную обработку. И если сначала мои близкие очень сильно переживали, что я хожу в такие места, то потом на конкретных примерах я убедила их, что, возможно, страшнее, например, в магазине или офисе, чем в больнице. Потому что в медучреждение ты идешь морально готовым к встрече с инфекцией и пытаешься защититься, а в офисе рассчитываешь на то, что каждый человек будет ответственным и при первых симптомах ОРВИ изолируется, но всегда находится тот, кто всё равно приходит на работу.

2. Бдительность


Вторым по значимости фактором я считаю бдительность, быстрое реагирование (можно еще назвать это неотрицанием ковида). Напрямую это не спасает от заражения коронавирусом, но в любом случае может помочь. Я имею в виду то, что при первых симптомах ОРВИ нужно всё равно подозревать коронавирус и пытаться отсечь этот диагноз, даже если вас продуло, вы попали под дождь и так далее.

Журналист НГС в красной зоне больницы <nobr class="_">№ 25</nobr>

Журналист НГС в красной зоне больницы № 25

Поделиться

Я практически два года слушаю истории людей, которые сначала подумали, что температура, насморк или кашель у них из-за того, что, например, они ездили на рыбалку и промочили ноги, уснули с открытой форточкой, посидели под кондиционером и так далее. Именно такие мысли и приводят к росту заболеваемости.

Я довольно часто болею ОРВИ, и с начала пандемии это происходило со мной раз 7–10. Каждый раз я изолировалась, наблюдала за симптомами и в зависимости от ситуации сдавала те или иные анализы. Несколько раз это были ПЦР-тесты, кровь на антитела и просто развернутый анализ крови с лейкоцитарной формулой и СРБ. Поэтому, учитывая эти результаты, а не только последние, сданные в ноябре 2021 года, я могу делать вывод, что не болела. И только один раз у меня было настоящее подозрение, что это ковид (хоть и выглядело похоже на обострение хронических ЛОР-заболеваний), а в остальных случаях я думала, что это другой вирус, но нужно было заботиться и о безопасности окружающих в том числе. Жаль, что не все так делают.

3. Витамины и минералы


В начале пандемии многие начинали активно пить витамины С, D, цинк (иногда неправильно и бесконтрольно, но сейчас не об этом). Дальнейшие исследования по каким-то из них не дали нужных результатов. Например, не подтверждено, что они помогают облегчить симптомы ковида или препятствуют заражению, но смысл и не в этом, а в том, чтобы в организме максимально, насколько возможно, проблемы были решены. То есть важно следить за уровнем витаминов и минералов в организме и выходить из дефицитных состояний (и, конечно, следить за своими хроническими заболеваниями и проходить необходимые профилактические осмотры, предотвращая развитие проблем).

Я делала это и до пандемии, например, поднимала уровень витамина D, железа, магния. И к началу коронавирусной истории витамин D, например, у меня был не на низком уровне до 30, как было когда-то, а чуть больше 100. И я стараюсь не пропускать необходимых осмотров. Это тоже помогает быть в более выгодном положении, потому что уже все знают, как действует коронавирус на людей с хроническими заболеваниями.

Антитела М относятся к ранним, а G — к долгим

Антитела М относятся к ранним, а G — к долгим

Поделиться

4. Отсутствие страха


Еще я часто слышу, в том числе от некоторых экспертов, гипотезу, что важно не бояться ковида, заражения и всего, что с ним связано.

Конечно, коронавирус — это очень страшно. В какой-то степени это русская рулетка, потому что неизвестно, кто сможет выкарабкаться, а кто «сгорит за три дня». Я общалась с пациентами, которые задыхающимся голосом рассказывали, что ждут врача пять дней и не знают, что делать. Я контактировала, как потом оказывалось, с заболевшими и, конечно, переживала, заражусь или нет. Переживать — это нормально, но паниковать и накручивать себя — сценарий похуже. Особенно если учесть, что коронавирус и так сам по себе может доводить людей до депрессивных состояний.

Поэтому, когда люди очень боятся, их общее состояние может ухудшаться, и они не всегда могут принимать взвешенные решения. А когда человек спокоен, то может четко следовать определенному алгоритму.

Журналист НГС ездила с сотрудниками скорой помощи, ходила с ординаторами к пациентам, находящимся <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/04/06/69070213/" class="_" target="_blank">на карантине</a>, и не только

Журналист НГС ездила с сотрудниками скорой помощи, ходила с ординаторами к пациентам, находящимся на карантине, и не только

Поделиться

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

И в любом случае эффект плацебо никто не отменял: если что-то помогает вам, то, может, это и неплохо. Главное помнить о своевременном обращении к специалистам (при этом не выключайте критическое мышление и всё равно имейте в виду, что спасение утопающих часто — дело самих утопающих).

Не болейте и изолируйтесь при первых симптомах ОРВИ!

Если у вас есть интересная медицинская история, расскажите об этом медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По теме (4)

Автором колонки может стать любой. У вас есть свое мнение и вы готовы им поделиться? Почитайте рекомендации и напишите нам!

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

медицинаантителакоронавирускоронавирус в НовосибирскеПЦР
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться