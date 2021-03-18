«Мы летели на одном самолете с первой зараженной». Годовщина ковида в Новосибирске: хроника, истории и таймлайн

— Я в тот день напланировал себе много дел и был далеко от Кудряшей, но меня просили быть на месте уже через час. Я долго объяснял, что чисто физически не могу этого сделать, но постараюсь быть как можно скорее — мне несколько раз перезванивали и торопили. В итоге я вернулся домой, к нам приехали врачи, взяли мазки и попросили находиться дома на изоляции до получения результатов, но никаких бумаг я не подписывал. Каждый день мне звонили — справлялись о самочувствии, пару раз приходили осмотреть нас, особенно их интересовали дети, которым тогда было 5 и 10 лет. В итоге результатов тестов мы так и не дождались: просто отсидели 14-дневный карантин и все.

Изоляция, по словам Константина Веселова, проходила вполне комфортно: так как они жили в своем доме, то была возможность выходить на улицу и прогуливаться во дворе.

Оставшийся год с того момента прошёл для их семьи в целом нормально, пандемия только немного ударила по бизнесу:

— Не могу сказать, что было критично: как раз в начале, когда появилась неопределенность и вводились ограничительные меры, мы на себе это почувствовали, но в целом после снятия мер наверстали упущенное и год закрыли неплохо. Но я понимаю, что многим пришлось и до сих пор кому-то приходится тяжело. Очень почувствовали ограничения по путешествиям: я довольно часто летаю, по Европе езжу на машине — сейчас это перестало быть доступным. Плюс сама логистика между Россией и Чехией стала гораздо сложнее и дороже. Было как-то, что мы добирались «на перекладных»: самолет до Москвы, потом машиной из Москвы до Минска, потом только в Прагу — это довольно тяжело и неудобно, но на тот момент других путей не было. Ну и довольно много моих друзей, знакомых переболели: кто-то совсем легко, а кто-то тяжело. Один из моих друзей несколько дней пролежал в реанимации — вообще не были уверены, что он переживет болезнь, но, слава Богу, все закончилось хорошо.