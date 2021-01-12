Из 25 человек до конца дошел 21: как испытывали антиковидную вакцину новосибирского «Вектора»

В Новосибирске добровольцы-пенсионеры, которые испытывали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, как перенесли исследование. В группе были только люди старше 60 лет .

— Надо о собственном здоровье в нашем возрасте думать. Большое количество моих знакомых интересуются вакцинацией. Они знают о репутации нашего «Вектора». И надо скорее запускать ее в широкие массы. Этот вирус достаточно непредсказуемый. И без громких фраз, все-таки надо же кому-то было это сделать — испытать вакцину, — рассказал доброволец Андрей Тихомиров.

