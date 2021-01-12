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Из 25 человек до конца дошел 21: как испытывали антиковидную вакцину новосибирского «Вектора»

Каждому из добровольцев заплатили по 10 тысяч рублей на транспортные расходы

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Испытания проходили <nobr class="_">42 дня</nobr>, на фото слева — доброволец Марк Карафинка, справа — Андрей Тихомиров&nbsp;

Испытания проходили 42 дня, на фото слева — доброволец Марк Карафинка, справа — Андрей Тихомиров 

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В НСО закончились испытания «ЭпиВакКороны» на одной из групп добровольцев

В Новосибирске добровольцы-пенсионеры, которые испытывали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, как перенесли исследование. В группе были только люди старше 60 лет.

— Надо о собственном здоровье в нашем возрасте думать. Большое количество моих знакомых интересуются вакцинацией. Они знают о репутации нашего «Вектора». И надо скорее запускать ее в широкие массы. Этот вирус достаточно непредсказуемый. И без громких фраз, все-таки надо же кому-то было это сделать — испытать вакцину, — рассказал доброволец Андрей Тихомиров.

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Испытания проходили 42 дня, и первая группа закончила их 4 января. В ней было 25 человек, но до конца дошел только 21 из них. Остальные 4 выбыли из-за ОРВИ, ковида и пропусков наблюдения.

— Жесткий режим был. Раз в три дня нужно было приезжать. Сначала прогоняли по программе — забор анализов, мазок ковид, на спирометре проверяли, ЭГК, УЗИ всех органов. Потом вакцинация. И каждые полчаса в течение 6 часов состояние проверяли. На сутки укладывали на обсервацию после первой вакцины. Это исследовательский этап, — объяснил другой доброволец Марк Карафинка.

В испытаниях принимали участие люди с разными хроническими заболеваниями, у кого-то был диабет, у кого-то стоял искусственный клапан сердца. Среди побочных эффектов, которые заметили некоторые испытуемые, — это боли в плече. При этом пенсионеры сделали вывод, что после прививки стали все намного лучше спать.

Каждый получил по 10 тысяч рублей на расходы на транспорт. На контроль приходилось приезжать к 06:30 утра.

Особых ограничений добровольцы не испытывали. Их просили только не употреблять алкогольные напитки. По их словам, все сейчас чувствуют себя хорошо и у них появились необходимые антитела.

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В Россию сейчас проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Еще в прошлом году многие англичане не смогли отправиться на рождественские праздники за границу (а туристы — приехать в Великобританию), а сейчас стала недоступной даже поездка в расположенный в пяти минутах соседний городок. Мы поговорили с бывшей жительницей Новосибирска Лидией Малекшахи, которая сейчас живет в Англии, о том, как выглядит страна в состоянии полного локдауна. Ее рассказ можно почитать здесь.

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