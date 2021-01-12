Из 25 человек до конца дошел 21: как испытывали антиковидную вакцину новосибирского «Вектора»

В НСО закончились испытания «ЭпиВакКороны» на одной из групп добровольцев
В Новосибирске добровольцы-пенсионеры, которые испытывали вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», рассказали, как перенесли исследование. В группе были только люди старше
— Надо о собственном здоровье в нашем возрасте думать. Большое количество моих знакомых интересуются вакцинацией. Они знают о репутации нашего «Вектора». И надо скорее запускать ее в широкие массы. Этот вирус достаточно непредсказуемый. И без громких фраз, все-таки надо же кому-то было это сделать — испытать вакцину, — рассказал доброволец Андрей Тихомиров.
Испытания проходили
— Жесткий режим был. Раз в три дня нужно было приезжать. Сначала прогоняли по программе — забор анализов, мазок ковид, на спирометре проверяли, ЭГК, УЗИ всех органов. Потом вакцинация. И каждые полчаса в течение
В испытаниях принимали участие люди с разными хроническими заболеваниями, у кого-то был диабет, у кого-то стоял искусственный клапан сердца. Среди побочных эффектов, которые заметили некоторые испытуемые, — это боли в плече. При этом пенсионеры сделали вывод, что после прививки стали все намного лучше спать.
Каждый получил по
Особых ограничений добровольцы не испытывали. Их просили только не употреблять алкогольные напитки. По их словам, все сейчас чувствуют себя хорошо и у них появились необходимые антитела.
В Россию сейчас проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Еще в прошлом году многие англичане не смогли отправиться на рождественские праздники за границу (а туристы — приехать в Великобританию), а сейчас стала недоступной даже поездка в расположенный в пяти минутах соседний городок. Мы поговорили с бывшей жительницей Новосибирска Лидией Малекшахи, которая сейчас живет в Англии, о том, как выглядит страна в состоянии полного локдауна. Ее рассказ можно почитать здесь.