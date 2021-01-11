В России впервые выявили британский штамм коронавируса

В России впервые обнаружили британский штамм коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на главу Роспотребнадзора Анну Попову. По ее словам, новый штамм выявили у россиянина, вернувшегося из Великобритании.
Генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре, именно с ней британские власти связали резкий всплеск заболеваемости. По данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. Большую заразность позднее подтвердила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
— Последние данные свидетельствуют, что обычный вариант распространяется не так быстро, как выявленный в Великобритании штамм. И здесь мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до
Однако, по ее словам, новый коронавирус распространяется теми же путями, что и прежний вариант, так что рекомендации медиков не меняются.