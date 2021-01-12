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Лидия Малекшахи

Переехала из Новосибирска в Великобританию
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Лидия Малекшахи

Переехала из Новосибирска в Великобританию

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«Молодые тяжело болеют. Это новый штамм». Бывшая сибирячка — о том, как живет Англия с тотальным запретом на всё

В стране «отменили» Рождество и запрещают ходить по двое в магазин даже супругам

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Обычно эти дорожки в городке Виндзор полны туристов

Обычно эти дорожки в городке Виндзор полны туристов

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Бывшая жительница Новосибирска рассказала о запретах из-за ковида в Англии

В Россию проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Еще в прошлом году многие англичане не смогли отправиться на рождественские праздники за границу (а туристы — приехать в Великобританию), а сейчас стала недоступной даже поездка в расположенный в пяти минутах соседний городок. Мы поговорили с бывшей жительницей Новосибирска Лидией Малекшахи, которая сейчас живет в Англии, о том, как выглядит страна в состоянии полного локдауна. Вот ее рассказ.

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Как это было весной

В первую волну все, кто мог, работали из дома, а тем, у кого такой возможности не было, государство выплачивало довольно хорошее пособие. Это конец марта, апрель и май. Закрыто было всё, кроме так называемых «необходимых предприятий»: продуктовых магазинов, аптек, банков и так далее. Магазины одежды, бары, кафе — всё было закрыто. Нельзя было даже купить в фастфуде еду самому на машине, потому что они не могли обеспечить соблюдение дистанции на кухне между сотрудниками. Нельзя было купить даже кофе навынос.

Чтобы зайти в продуктовый магазин, нужно было выстоять очередь, потому что очень строго соблюдалось ограничение по количеству людей внутри. В зале были стрелки, и ходить можно было только в одном направлении, чтобы потоки людей не сталкивались.

И когда всё потом открыли, то мой муж поехал в KFC и там попал в очередь, из которой физически нельзя было уже выехать, так что ему пришлось провести там полтора часа. Люди настолько соскучились по какой-то готовой еде из заведений.

Май был просто чудесный. В Англии у многих есть небольшие садики, где можно собираться и делать барбекю. И, несмотря на запрет, люди собирались там. Разрешены были прогулки для занятий спортом, да и все, у кого были собаки, гуляли с ними очень часто.

Относились к этому по-разному. Были, конечно, те, кто возмущался, но в основном народ законопослушный. Государство здесь уважают. И некоторые начинали уже немного сходить с ума. Например, в магазины не рекомендовалось ходить из одного дома или квартиры одновременно. И стараться делать это не чаще раза в неделю. Но люди от скуки делали это чаще. И я сама видела, как молодая еще женщина, не какая-то вредная старушка, делала замечание паре, которая пришла в магазин вместе. Более того, она подошла к охраннику и еще ему сделала замечание. Были случаи, когда требовали от других ходить по стрелочкам. Но, конечно, молодежь тусила, находились те, кто все эти запреты нарушал.

Что изменилось с приходом второй волны

Осенью начали опять вводить новые ограничения. Появился запрет встречаться компанией из 6 и более человек. Нам, например, пришлось отменить все приглашения на день рождения сына, потому что можно было позвать только одну семью. В дома, конечно, никто не стучался, но соседи могли ругаться.

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В компаниях приспособились к ситуации. Появились пластиковые перегородки. Рестораны и кофейни работают навынос. Разве что в заведениях не приносят меню — нужно заходить на сайт. Для некоторых пожилых это было сложно, потому что они никогда раньше так не делали. Барбершопы, правда, были закрыты. Но в целом люди как-то более или менее привыкли и на фоне весенних ограничений воспринимали всё это позитивно. Все ждали Рождества, здесь это самый главный праздник.

Публикация в газете Daily Mail о девушках, которых оштрафовали на 400 фунтов за прогулку в безлюдном парке

Публикация в газете Daily Mail о девушках, которых оштрафовали на 400 фунтов за прогулку в безлюдном парке

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В ноябре вновь ввели ограничения, но это объяснялось необходимостью сбить волну и открыться к концу декабря, чтобы все могли поехать куда-то, отпраздновать. В декабре всё действительно открылось, обещали даже вернуть свободу передвижения, чтобы хотя бы пять дней можно было ездить по стране. Все понимали опасность, но Рождество нужно было спасать.

Но за три-четыре дня до Рождества премьер-министр объявил о введении новых ограничений. Появились зоны с четвертым уровнем, которые нельзя покидать. Мы как раз попали в такую. Нельзя ни с кем встречаться, нельзя на улицу выходить. Те, кто не успел купить рождественские подарки, могли сделать это теперь только в онлайне. Так что Рождество по факту «отменили».

Похожую картинку новосибирцы могли наблюдать прошлым летом. Теперь ее видят жители Лондона

Похожую картинку новосибирцы могли наблюдать прошлым летом. Теперь ее видят жители Лондона

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Народ в последний день попытался куда-то уехать, но это только способствовало еще большему распространению — поезда были полны. Мы не поехали к семье мужа, хотя планировали (это в двух часах езды). Хотя уехали почти все — с подарками садились и тихонько уезжали. Даже когда это было уже запрещено. На дорогах не было никакой полиции. Было понятно изначально, что так и будет, но была надежда, что какая-то часть населения всё же последует ограничениям добровольно, и этого будет достаточно.

Новый штамм

С 30 декабря ввели полный локдаун. Всё закрыли. Даже в магазинах по системе, когда можно было выбрать товар на сайте и самому забрать в удобное время, ограничили количество и частоту покупок. Запрещены стали прогулки вдалеке от дома — я больше не могу поехать с ребенком в парк. Мы должны гулять только там, где мы живем.

Уже на прошлой неделе на улицах появилась полиция, которая проверяла документы у людей. Нужно было показать какое-то подтверждение, что ты живешь неподалеку или у тебя есть какая-то действительно очень веская причина. Просто так поехать покататься в Лондон теперь нельзя — за это штраф от 200 фунтов (20 169 рублей по нынешнему курсу), а при повторных случаях нарушения он увеличивается вдвое. В газете Daily Mail несколько дней назад опубликовали историю про то, как двух девушек оштрафовали на 200 фунтов стерлингов каждую за то, что они гуляли в парке неподалеку от дома со стаканами чая навынос, посчитав это «пикником» (это сейчас запрещено).

Объявления британской полиции, предписывающие отказаться от любых поездок, которые не являются необходимыми

Объявления британской полиции, предписывающие отказаться от любых поездок, которые не являются необходимыми

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Медицинская система захлебывается. Это новый штамм. Много молодых тяжело болеет. И в этот раз всё жестко. У меня маленький ребенок, и прогулки для меня обязательны. Но я не могу поехать даже в соседний город (у нас это минут 5–10 на машине). Закрыты школы — то есть дети дома, и родители от этого в легком ужасе.

Сейчас это воспринимается тяжелее. Весной можно было хотя бы сесть на велики и куда-нибудь поехать. Не то чтобы это прямо депрессия, но настроение не очень. Мало того что ограничения жестче, так и Рождества, которого все так ждали как облегчения, так и не случилось.

Так выглядит галерея в Виндзоре

Так выглядит галерея в Виндзоре

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Правда, весной немного сходили с ума — люди сметали некоторые товары. Лекарства, детское питание и так далее. Детская смесь эта потом даже появилась в два-три раза дороже в интернете, но это быстро прикрыли. Пропадали туалетная бумага и макароны, после чего они появлялись в магазинах у дома. Но люди быстро поняли, что продукты никуда не исчезли, а поход в магазин, — наоборот, основной способ развлечения.

Сейчас в магазинах всё есть. Но ограничения более жесткие. Часть магазинов, которые работали весной, потому что попадали формально в категорию «необходимых» (например, торгующие шоколадом или товарами для сада), уже не работают.

Что касается поездок, то те, кто хотел и мог, съездили летом — это было возможно. Сейчас, в принципе, тоже, но придется за свой счет сдать тест на коронавирус два раза (при выезде и приезде), а один тест стоит 100 фунтов. Сами понимаете, что для семьи из четырех человек это будет уже очень дорого. Тем, у кого есть симптомы, тесты делают бесплатно.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

О том, когда новый штамм может распространиться в России и когда Новосибирску ждать третьей волны, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал в конце прошлого года медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко.

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Великобританиянаши за границейкоронавирус в Новосибирскелокдаунбританский штамм
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