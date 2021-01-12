«Молодые тяжело болеют. Это новый штамм». Бывшая сибирячка — о том, как живет Англия с тотальным запретом на всё

Как это было весной

В первую волну все, кто мог, работали из дома, а тем, у кого такой возможности не было, государство выплачивало довольно хорошее пособие. Это конец марта, апрель и май. Закрыто было всё, кроме так называемых «необходимых предприятий»: продуктовых магазинов, аптек, банков и так далее. Магазины одежды, бары, кафе — всё было закрыто. Нельзя было даже купить в фастфуде еду самому на машине, потому что они не могли обеспечить соблюдение дистанции на кухне между сотрудниками. Нельзя было купить даже кофе навынос.



Чтобы зайти в продуктовый магазин, нужно было выстоять очередь, потому что очень строго соблюдалось ограничение по количеству людей внутри. В зале были стрелки, и ходить можно было только в одном направлении, чтобы потоки людей не сталкивались.

И когда всё потом открыли, то мой муж поехал в KFC и там попал в очередь, из которой физически нельзя было уже выехать, так что ему пришлось провести там полтора часа. Люди настолько соскучились по какой-то готовой еде из заведений.

