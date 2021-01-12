«Молодые тяжело болеют. Это новый штамм». Бывшая сибирячка — о том, как живет Англия с тотальным запретом на всё

Бывшая жительница Новосибирска рассказала о запретах из-за ковида в Англии
В Россию проник новый штамм коронавируса, эпицентром распространения которого стала Великобритания. В этой стране сейчас введены самые жесткие ограничения. Еще в прошлом году многие англичане не смогли отправиться на рождественские праздники за границу (а туристы — приехать в Великобританию), а сейчас стала недоступной даже поездка в расположенный в пяти минутах соседний городок. Мы поговорили с бывшей жительницей Новосибирска Лидией Малекшахи, которая сейчас живет в Англии, о том, как выглядит страна в состоянии полного локдауна. Вот ее рассказ.
Как это было весной
В первую волну все, кто мог, работали из дома, а тем, у кого такой возможности не было, государство выплачивало довольно хорошее пособие. Это конец марта, апрель и май. Закрыто было всё, кроме так называемых «необходимых предприятий»: продуктовых магазинов, аптек, банков и так далее. Магазины одежды, бары, кафе — всё было закрыто. Нельзя было даже купить в фастфуде еду самому на машине, потому что они не могли обеспечить соблюдение дистанции на кухне между сотрудниками. Нельзя было купить даже кофе навынос.
Чтобы зайти в продуктовый магазин, нужно было выстоять очередь, потому что очень строго соблюдалось ограничение по количеству людей внутри. В зале были стрелки, и ходить можно было только в одном направлении, чтобы потоки людей не сталкивались.
И когда всё потом открыли, то мой муж поехал в KFC и там попал в очередь, из которой физически нельзя было уже выехать, так что ему пришлось провести там полтора часа. Люди настолько соскучились по какой-то готовой еде из заведений.
Май был просто чудесный. В Англии у многих есть небольшие садики, где можно собираться и делать барбекю. И, несмотря на запрет, люди собирались там. Разрешены были прогулки для занятий спортом, да и все, у кого были собаки, гуляли с ними очень часто.
Относились к этому по-разному. Были, конечно, те, кто возмущался, но в основном народ законопослушный. Государство здесь уважают. И некоторые начинали уже немного сходить с ума. Например, в магазины не рекомендовалось ходить из одного дома или квартиры одновременно. И стараться делать это не чаще раза в неделю. Но люди от скуки делали это чаще. И я сама видела, как молодая еще женщина, не какая-то вредная старушка, делала замечание паре, которая пришла в магазин вместе. Более того, она подошла к охраннику и еще ему сделала замечание. Были случаи, когда требовали от других ходить по стрелочкам. Но, конечно, молодежь тусила, находились те, кто все эти запреты нарушал.
Что изменилось с приходом второй волны
Осенью начали опять вводить новые ограничения. Появился запрет встречаться компанией из 6 и более человек. Нам, например, пришлось отменить все приглашения на день рождения сына, потому что можно было позвать только одну семью. В дома, конечно, никто не стучался, но соседи могли ругаться.
В компаниях приспособились к ситуации. Появились пластиковые перегородки. Рестораны и кофейни работают навынос. Разве что в заведениях не приносят меню — нужно заходить на сайт. Для некоторых пожилых это было сложно, потому что они никогда раньше так не делали. Барбершопы, правда, были закрыты. Но в целом люди как-то более или менее привыкли и на фоне весенних ограничений воспринимали всё это позитивно. Все ждали Рождества, здесь это самый главный праздник.
В ноябре вновь ввели ограничения, но это объяснялось необходимостью сбить волну и открыться к концу декабря, чтобы все могли поехать куда-то, отпраздновать. В декабре всё действительно открылось, обещали даже вернуть свободу передвижения, чтобы хотя бы пять дней можно было ездить по стране. Все понимали опасность, но Рождество нужно было спасать.
Но за три-четыре дня до Рождества премьер-министр объявил о введении новых ограничений. Появились зоны с четвертым уровнем, которые нельзя покидать. Мы как раз попали в такую. Нельзя ни с кем встречаться, нельзя на улицу выходить. Те, кто не успел купить рождественские подарки, могли сделать это теперь только в онлайне. Так что Рождество по факту «отменили».
Народ в последний день попытался куда-то уехать, но это только способствовало еще большему распространению — поезда были полны. Мы не поехали к семье мужа, хотя планировали (это в двух часах езды). Хотя уехали почти все — с подарками садились и тихонько уезжали. Даже когда это было уже запрещено. На дорогах не было никакой полиции. Было понятно изначально, что так и будет, но была надежда, что какая-то часть населения всё же последует ограничениям добровольно, и этого будет достаточно.
Новый штамм
С 30 декабря ввели полный локдаун. Всё закрыли. Даже в магазинах по системе, когда можно было выбрать товар на сайте и самому забрать в удобное время, ограничили количество и частоту покупок. Запрещены стали прогулки вдалеке от дома — я больше не могу поехать с ребенком в парк. Мы должны гулять только там, где мы живем.
Уже на прошлой неделе на улицах появилась полиция, которая проверяла документы у людей. Нужно было показать какое-то подтверждение, что ты живешь неподалеку или у тебя есть какая-то действительно очень веская причина. Просто так поехать покататься в Лондон теперь нельзя — за это штраф от 200 фунтов (
Медицинская система захлебывается. Это новый штамм. Много молодых тяжело болеет. И в этот раз всё жестко. У меня маленький ребенок, и прогулки для меня обязательны. Но я не могу поехать даже в соседний город (у нас это минут 5–10 на машине). Закрыты школы — то есть дети дома, и родители от этого в легком ужасе.
Сейчас это воспринимается тяжелее. Весной можно было хотя бы сесть на велики и куда-нибудь поехать. Не то чтобы это прямо депрессия, но настроение не очень. Мало того что ограничения жестче, так и Рождества, которого все так ждали как облегчения, так и не случилось.
Правда, весной немного сходили с ума — люди сметали некоторые товары. Лекарства, детское питание и так далее. Детская смесь эта потом даже появилась в два-три раза дороже в интернете, но это быстро прикрыли. Пропадали туалетная бумага и макароны, после чего они появлялись в магазинах у дома. Но люди быстро поняли, что продукты никуда не исчезли, а поход в магазин, — наоборот, основной способ развлечения.
Сейчас в магазинах всё есть. Но ограничения более жесткие. Часть магазинов, которые работали весной, потому что попадали формально в категорию «необходимых» (например, торгующие шоколадом или товарами для сада), уже не работают.
Что касается поездок, то те, кто хотел и мог, съездили летом — это было возможно. Сейчас, в принципе, тоже, но придется за свой счет сдать тест на коронавирус два раза (при выезде и приезде), а один тест стоит 100 фунтов. Сами понимаете, что для семьи из четырех человек это будет уже очень дорого. Тем, у кого есть симптомы, тесты делают бесплатно.
О том, когда новый штамм может распространиться в России и когда Новосибирску ждать третьей волны, вирусолог, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов рассказал в конце прошлого года медицинскому обозревателю НГС Марии Тищенко.
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