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Россия останавливает перелеты в Великобританию из-за мутировавшего коронавируса

Англия была одной из 16 стран, с которыми РФ восстановила авиасообщение в пандемию

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Британия была одной из первых, куда Россия возобновила перелеты. И стала первой, с кем границы обратно закрылись

Британия была одной из первых, куда Россия возобновила перелеты. И стала первой, с кем границы обратно закрылись

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Россия останавливает перелеты в Великобританию с полуночи 22 декабря на неделю. Об этом сообщает оперативный штаб. Решение было принято на фоне новостей о новой мутации коронавируса, более заразной, чем предыдущие штаммы.

Роспотребнадзор продолжает отслеживать генетические изменения СOVID-19 в РФ и в мире, при необходимости будут приняты меры, — пояснили в оперштабе.

Ранее о приостановке авиасообщения с Англией объявили более 20 государств, в их числе Турция, Швейцария, Эстония, Саудовская Аравия, Германия.

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Новый штамм коронавируса VUI — 202012/01 был выявлен в Британии в сентябре, однако стал распространяться только с середины ноября, сообщает Служба общественного здравоохранения Англии. По наблюдениям экспертов, в тех районах страны, где обнаружен VUI — 202012/01, вирус распространяется быстрее. Максимальное число заражений зафиксировано в Лондоне и на юго-востоке страны. За прошлые сутки в Англии зафиксировано 35,9 тысячи новых случаев COVID — для страны это рекорд с начала пандемии. Новый штамм обнаружен кроме Британии в ЮАР, Австралии, Нидерландах, Дании и Италии. Подробнее об этом читайте в нашем разборе.

Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа — она стала одной из трех стран, с кем в первую очередь открыли международные границы. На данный момент границы открыты с 15 странами: это Турция, Танзания, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика, Мальдивы, Швейцария, Абхазия, Южная Корея, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Сербия, Куба и Япония.

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Великобританиязакрытие границпандемия коронавируса
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