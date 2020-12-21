Россия останавливает перелеты в Великобританию из-за мутировавшего коронавируса

Россия останавливает перелеты в Великобританию с полуночи 22 декабря на неделю. Об этом сообщает оперативный штаб. Решение было принято на фоне новостей о новой мутации коронавируса, более заразной, чем предыдущие штаммы.
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Ранее о приостановке авиасообщения с Англией объявили более 20 государств, в их числе Турция, Швейцария, Эстония, Саудовская Аравия, Германия.
Новый штамм коронавируса
Россия возобновила авиасообщение с Великобританией с 1 августа — она стала одной из трех стран, с кем в первую очередь открыли международные границы. На данный момент границы открыты с 15 странами: это Турция, Танзания, Египет, ОАЭ, Доминиканская Республика, Мальдивы, Швейцария, Абхазия, Южная Корея, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Сербия, Куба и Япония.