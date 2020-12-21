Новый штамм коронавируса, найденный в Британии, переполошил весь мир. Что с ним не так?

1
Откуда взялся штамм и почему он опасен?
Генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании и уже дали ей название — это VUI — 202012/01. Именно с ним британские власти связали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом — по данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. Однако, по его данным, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.
Новый штамм имеет 23 отличия, в том числе по способу связывания вируса с клетками человека, некоторые ученые все же полагают, что этого достаточно, чтобы повлиять на эффективность вакцин, пишет «Интерфакс».
Наиболее значимыми из мутаций с доказанными биологическими эффектами являются три мутации: N501Y, P681Y и 69–70del. О них было известно и ранее, но прежде они наблюдались по отдельности, не вместе. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Солoвьёв говорит, что эти мутации обуславливают три эффекта:
- возможность уклоняться от антител, воздействующих на белок-шип (S-белок), с помощью которого вирус прицепляется к клеточным рецепторам;
- лучшую связь с клеточным рецептором ACE2;
- более быстрое проникновение в клетку.
Доктор говорит, что все это может приводить к повышенной инфекционности и вирулентности вируса, но на тяжесть течения заболевания эти мутации не влияют.
2
Когда появился новый штамм?
О новом варианте коронавируса стали говорить с конца прошлой недели. По данным Службы общественного здравоохранения Англии, VUI — 202012/01 возник еще в сентябре. Это подтверждают эксперты ВОЗ.
— Изучив ранее полученные данные, мы предполагаем, что этот вариант возник в сентябре, им очень редко заражались до середины ноября, — говорится в заявлении британского здравоохранения, которое цитирует ТАСС. — Увеличение числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября, когда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в графстве Кент не снижались, несмотря на общенациональный карантин. Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс.
Информации о том, возник ли новый вариант вируса в Великобритании или был завезен извне, пока нет. Но его уже обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии — данные ВОЗ.
3
Из-за него умирает больше людей?
Пока что британские ученые не нашли свидетельств, которые говорили бы о большей летальности. В то же время в тех районах Англии, где выявили новый штамм, вирус распространяется быстрее. Так, подавляющее большинство случаев зарегистрировано в Лондоне и на юго-востоке страны.
4
Вакцина от коронавируса будет работать против этого штамма?
Достоверных данных у врачей нет, но они дают оптимистичные прогнозы.
— На данный момент нет оснований утверждать, что вакцина Pfizer не защитит людей от нового штамма, — отмечается в сообщении Службы здравоохранения Англии.
5
Что сейчас происходит в Англии?
В Лондоне и на юго-востоке страны с субботы действует максимальный уровень карантина: не работают рестораны, пабы, кафе, парикмахерские, салоны красоты и магазины, кроме тех, что торгуют товарами первой необходимости.
Еще в начале прошлой недели в стране фиксировали 18,5 тысячи случаев. 18 декабря было выявлено уже 28,5 тысячи случаев COVID. За минувшие сутки в Англии выявили 35,9 тысячи новых случаев COVID — это максимум с начала пандемии.
Сегодня чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на заседание, которым будет руководить лично премьер-министр Борис Джонсон. На совещании обсудят не только распространение нового штамма коронавируса, но и решение ряда стран ограничить сообщение с Великобританией.
6
Как отреагировали другие страны?
Больше 20 государств уже запретили авиасообщение со страной на разные сроки — от 48 часов до двух недель. До нового года прекращаются рейсы из Нидерландов, Германии, Италии, Болгарии.
Обязательный карантин для приезжих уже ввели Чехия и Кипр, Евросоюз обещает усилить контроль. Саудовская Аравия остановила вообще всё сообщение, включая авиаперевозки, переезды через наземные и морские границы.
7
Стоит ли бояться британского штамма России?
Что касается России, то решения о каких-либо ограничениях и дополнительном карантине для приезжих пока нет. Напомним, что самолеты летают в Лондон из РФ с 1 августа.
Российские эпидемиологи подчеркивают, что коронавирус имеет свойство мутировать (в конце концов, месяц назад о мутациях SARS-CoV-2 говорили и в нашей стране), но опасность вируса серьезно не меняется.
— Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский. Однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1–3% в зависимости от того, кто как считает, — цитирует «Интерфакс» Александра Шестопалова, руководителя отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины.
Прогнозировать, станет ли этот штамм доминирующим, пока рано.
Роспотребнадзор, Минздрав и оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России комментариев по ситуации с Британией пока не давали. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в разговоре с журналистами сегодня подчеркнул, что ситуация в Великобритании отслеживается. Решение о закрытии границ принимает правительство.
— Тема очень специфическая, это решение должен принимать правительственный штаб. Но, безусловно, мы с самым большим вниманием отслеживаем информацию, которая поступает из Великобритании, — заявил Песков.