Новый штамм коронавируса, найденный в Британии, переполошил весь мир. Что с ним не так?

Генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании и уже дали ей название — это VUI — 202012/01. Именно с ним британские власти связали резкий всплеск заболеваемости коронавирусом — по данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса. Однако, по его данным, эксперты пока не нашли подтверждений тому, что мутировавший вирус может быть более смертоносным, чем распространявшийся ранее вариант.



Новый штамм имеет 23 отличия, в том числе по способу связывания вируса с клетками человека, некоторые ученые все же полагают, что этого достаточно, чтобы повлиять на эффективность вакцин, пишет «Интерфакс».

Наиболее значимыми из мутаций с доказанными биологическими эффектами являются три мутации: N501Y, P681Y и 69–70del. О них было известно и ранее, но прежде они наблюдались по отдельности, не вместе. Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Солoвьёв говорит, что эти мутации обуславливают три эффекта:

возможность уклоняться от антител, воздействующих на белок-шип (S-белок), с помощью которого вирус прицепляется к клеточным рецепторам;

лучшую связь с клеточным рецептором ACE2;

более быстрое проникновение в клетку.





Доктор говорит, что все это может приводить к повышенной инфекционности и вирулентности вируса, но на тяжесть течения заболевания эти мутации не влияют.