Роспотребнадзор сообщил о мутациях коронавируса. Что это значит?

На днях глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в новом коронавирусе, который циркулирует в Сибирском регионе, были обнаружены изменения. По словам главного санитарного врача страны, это позволяет предположить, что в данном регионе формируется «свой вариант» коронавируса.
— Получает распространение вариант с мутацией M153T в белке S. Данная замена, которая выявлена в 9 изолятах (вирусы дикого типа, культивированные из клинических проб и не измененные в лаборатории. — Прим. ред.) в Сибирском регионе, позволяет нам предположить, что в этом регионе формируется свой вариант с определенными мутациями, — сообщила Попова.
Мы попытались разобраться в том, что это значит и придется ли менять вакцину из-за мутаций вируса.
Мутации нашли только в Сибири?
Нет, согласно презентации главы Роспотребнадзора, коронавирус с той же заменой с июля по август также выявляли в Волгоградской, Вологодской, Воронежской областях, Пермском крае, в Челябинской области, а также Санкт-Петербурге. Эта же мутация получила распространение в Японии.
— Особенности, которые мы видим в изолятах, выделенных в Санкт-Петербурге и в Челябинской области, для этого варианта характерно снижение чувствительности к сыворотке реконвалесцентов (сыворотка крови переболевших, содержащая специфические антитела. — Прим. ред.), которые содержат антитела к коронавирусу. Эта мутация в материале из других регионов не выявлялась, — отметила Попова.
До этого вирус не мутировал?
Мутировал. В сентябре глава Роспотребнадзора говорила, что в России каждый месяц добавляется не менее 150 образцов. Тогда же она говорила, что уже существует более 500 паспортизированных вариантов вируса. Эпидемиолог Александр Выгоняйлов отмечает, что слово «мутация» пугает людей, но это естественный процесс в жизненном цикле вируса. То же говорят и другие эксперты.
— Мутация вируса идет всё время, это такой неотделимый от размножения вируса процесс, он всё время мутирует, — говорил ранее сотрудник НИЦ им. Н. Ф. Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн. — Но важно не только то, как идет мутация, но и то, как идет отбор. А он идет в пользу вирусов, которые лучше заражают и меньше убивают. Есть впечатление, что вирус ослабел, стал вызывать меньше летальных случаев: если сначала в США было 6–7 процентов, то сейчас на уровне 2–3 процентов. В ряде других стран тоже летальность снижается.
В одном из последних заявлений Европейского бюро ВОЗ говорится, что мутация или изменение вируса с течением времени — нормальные явления. Всемирная организация здравоохранения отслеживает генетические изменения вируса COVID-19 с самого начала пандемии при помощи специальной рабочей группы по вирусологическим аспектам COVID-19.
Вирус станет опасней?
Роспотребнадзор говорит, что нет: никакие мутации, которые замечены на территории России, не влияют на эпидемиологическую значимость тех или иных вариантов, изолятов вируса.
— Всё, что мы видим на территории РФ, не усиливает возбудитель, не ослабляет возбудитель, просто мы видим мельчайшие изменения, которые в нем могут происходить, — подчеркнула руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
Эпидемиолог Александр Выгоняйлов говорит, что изменилась лишь часть генома вируса, которая отвечает за возможность вируса реагировать на воздействие нейтрализующими антителами.
— Это только лишь предположение, что будет менее эффективное лечение антиковидной плазмой. И есть пути, как с этим бороться, если это произойдет, — объясняет Выгоняйлов. — Более того, мнение ученых в отношении применения плазмы неоднозначно именно в части необходимости применения плазмы с антителами переболевших. Применение антиковидной плазмы сейчас — это практически терапия отчаяния, которая показана тяжелым пациентам.
А на вакцину это повлияет?
По словам генерального директора научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, мутации нового коронавируса в некоторых регионах России не могут повлиять на эффективность вакцины. По крайней мере, той, которую разрабатывал «Вектор».
— Генетическая изменчивость [коронавируса] в РФ контролируется внутри Роспотребнадзора ежемесячно, фактически в режиме онлайн в каждом регионе. Мы анализируем <...> все изменения, которые происходят на постоянной основе, и все те изменения, которые мы констатируем в настоящее время, <...> тем более не способны ускользать от иммунитета, который формируется с помощью нами разработанной вакцины «Эпиваккорона», — цитирует ТАСС Максютова.
Ранее вирусологи говорили, что вирусы могут изменять антигенные свойства так, чтобы ускользнуть от действия вакцины. Но от коронавируса ожидают большей стабильности, чем от того же гриппа, который может меняться за год. Это отчасти связано с тем, что он присоединяется к белковому рецептору. Если очень грубо говорить, то взаимодействия с белковым рецептором более сложные, поэтому ожидается, что такой вирус дольше будет оставаться тем же. Пока он оправдывает ожидания — ранее глава техгруппы из подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария Ван Керкхове заявила, что опасных мутаций коронавируса нет, SARS-CoV-2 остается стабильным.