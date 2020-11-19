Роспотребнадзор сообщил о мутациях коронавируса. Что это значит?

Мы попытались разобраться в том, что это значит и придется ли менять вакцину из-за мутаций вируса.



Мутации нашли только в Сибири?



Нет, согласно презентации главы Роспотребнадзора, коронавирус с той же заменой с июля по август также выявляли в Волгоградской, Вологодской, Воронежской областях, Пермском крае, в Челябинской области, а также Санкт-Петербурге. Эта же мутация получила распространение в Японии.



— Особенности, которые мы видим в изолятах, выделенных в Санкт-Петербурге и в Челябинской области, для этого варианта характерно снижение чувствительности к сыворотке реконвалесцентов (сыворотка крови переболевших, содержащая специфические антитела. — Прим. ред.), которые содержат антитела к коронавирусу. Эта мутация в материале из других регионов не выявлялась, — отметила Попова.



До этого вирус не мутировал?



Мутировал. В сентябре глава Роспотребнадзора говорила, что в России каждый месяц добавляется не менее 150 образцов. Тогда же она говорила, что уже существует более 500 паспортизированных вариантов вируса. Эпидемиолог Александр Выгоняйлов отмечает, что слово «мутация» пугает людей, но это естественный процесс в жизненном цикле вируса. То же говорят и другие эксперты.