Каждый месяц по 150 новых образцов: в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

Анна Попова назвала особенности мутации коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как мутирует коронавирус: в России его паспортизирует новосибирский «Вектор», в месяц добавляется не менее 150 образцов.
— Коронавирус — COVID-19 — мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили учёные любой страны или какой-нибудь из стран, на сегодняшний день нет. Значимых — тех, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса. Чтобы он стал быстрее передаваться или стал вызывать тяжёлую клинику — таких изменений нет, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале НТВ.
Она пояснила, что учёные всех стран его паспортизируют и выкладывают в GenBank. Эта база позволяет увидеть, что таких изменений нет. В России этим занимается «Вектор» — как референс-центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который мониторит ситуацию с коронавирусом в стране.
— На сегодняшний день более 500 паспортизированных вариантов вируса у них уже есть, и каждый месяц не меньше 150 образцов со всей страны пополняет эту коллекцию, — уточнила Анна Попова.
Мы поговорили с руководителем одного из ковидных госпиталей в Новосибирске. Она рассказала, как мутирует коронавирус и когда ждать второй волны.