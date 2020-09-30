Каждый месяц по 150 новых образцов: в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как мутирует коронавирус: в России его паспортизирует новосибирский «Вектор», в месяц добавляется не менее 150 образцов.

— Коронавирус — COVID-19 — мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили учёные любой страны или какой-нибудь из стран, на сегодняшний день нет. Значимых — тех, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса. Чтобы он стал быстрее передаваться или стал вызывать тяжёлую клинику — таких изменений нет, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале НТВ.

