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Каждый месяц по 150 новых образцов: в Роспотребнадзоре рассказали о мутациях коронавируса

Все варианты вируса собирает новосибирский центр «Вектор»

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Анна Попова считает, что значимая мутация была бы, если бы коронавирус стал быстрее передаваться или вызывал более тяжёлую клинику

Анна Попова считает, что значимая мутация была бы, если бы коронавирус стал быстрее передаваться или вызывал более тяжёлую клинику

Анна Попова назвала особенности мутации коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, как мутирует коронавирус: в России его паспортизирует новосибирский «Вектор», в месяц добавляется не менее 150 образцов.

— Коронавирус — COVID-19 — мутирует очень и очень медленно. Значимых изменений в вирусе, которые бы отметили учёные любой страны или какой-нибудь из стран, на сегодняшний день нет. Значимых — тех, которые могут повлиять на дальнейшее развитие эпидпроцесса. Чтобы он стал быстрее передаваться или стал вызывать тяжёлую клинику — таких изменений нет, — сказала глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью на канале НТВ.

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Она пояснила, что учёные всех стран его паспортизируют и выкладывают в GenBank. Эта база позволяет увидеть, что таких изменений нет. В России этим занимается «Вектор» — как референс-центр Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), который мониторит ситуацию с коронавирусом в стране.

— На сегодняшний день более 500 паспортизированных вариантов вируса у них уже есть, и каждый месяц не меньше 150 образцов со всей страны пополняет эту коллекцию, — уточнила Анна Попова.

Мы поговорили с руководителем одного из ковидных госпиталей в Новосибирске. Она рассказала, как мутирует коронавирус и когда ждать второй волны.

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