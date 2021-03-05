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23-летний новосибирец умер от коронавируса

По данным оперштаба, в регионе от ковида умерли 1475 человек

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В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 16 пациентов

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 16 пациентов

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Еще 8 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области

Оперштаб отчитался о смерти 8 новосибирцев от коронавируса. Среди них — 23-летний молодой человек.

— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 23, 77, 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1475 человек, — указано в сообщении.

Всего в регионе выявлено 36 288 случаев коронавируса (+106 за сутки), в том числе у 2046 детей. 33 329 пациентов выздоровели (+115 за сутки).

В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 16 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов коронавирусом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1225. В областных больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — 732 пациента.

В январе от коронавирусной пневмонии скончался новосибирский врач Евгений Кононов. Ему было 58 лет.

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коронавирус в Новосибирскековид
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