23-летний новосибирец умер от коронавируса

Еще 8 человек умерли от коронавируса в Новосибирской области
Оперштаб отчитался о смерти 8 новосибирцев от коронавируса. Среди них — 23-летний молодой человек.
— Скончались еще восемь пациентов: мужчины в возрасте 23, 77, 83 лет и женщины в возрасте 53, 58, 60, 75, 82 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1475 человек, — указано в сообщении.
Всего в регионе выявлено
В отделениях реанимации находятся 100 человек. На ИВЛ — 16 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов коронавирусом и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1225. В областных больницах с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — 732 пациента.
В январе от коронавирусной пневмонии скончался новосибирский врач Евгений Кононов. Ему было 58 лет.