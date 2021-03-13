«Надо писать честно: вакцины нет». Новосибирцы не могут записаться на прививку на Госуслугах и получают отказ в поликлиниках

Александр Кекалов записался на прививку только с третьего раза, а когда пришел в поликлинику, ему сказали, что вакцины нет.



— Нас везде агитируют записываться на «Госуслугах». Примерно 25 февраля у меня была первая попытка записаться, и она была неудачной — система выдала информацию, что в данный момент эта услуга недоступна. Потом следующая попытка у меня была 1 марта . И 2 марта мне пришло письмо о том, что я записан на вакцинацию 1 марта , то есть на вчера. 2 марта я попытался записаться в третий раз — получилось. 3 марта мне пришло сообщение, что я записан на 10 марта . 9 марта мне пришло напоминание о том, чтобы я в 08:20 явился на вакцинацию. И вот я пришел на вакцинацию в поликлинику № 14 по адресу улица Демакова, 2 в нужный день, в нужное время. А девушка в регистратуре мне сказала, что вакцины у них давно нет и меня поставят в лист ожидания. Я спросил, сколько мне ждать. Мне ответили: «Два месяца».



Я связался с «Госуслугами», задал им вопрос, почему так получается. Мне ответили, что всё зависит от Министерства здравоохранения Новосибирской области. Что они дают информацию в «Госуслуги» о времени вакцинации, то есть какие дни свободны и так далее. Но, как выяснилось, было известно, что вакцины в поликлинике нет. Как они это делают — вообще непонятно.