«Надо писать честно: вакцины нет». Новосибирцы не могут записаться на прививку на Госуслугах и получают отказ в поликлиниках

Новосибирцы не могут записаться на прививку от ковида на сайте «Госуслуги»
В январе в Новосибирске началась массовая вакцинация от коронавируса. Чтобы записаться на прививку в своей поликлинике, можно взять своего рода онлайн-талончик — зарегистрироваться на сайте «Госуслуги». Говорят, так будет быстрее и удобнее. Но сделать это удается не всем и не с первой, и даже не со второй попытки. У кого получилось, сталкиваются с новой проблемой — на месте получают отказ, так как «внезапно» выясняется, что вакцины нет. Публикуем три истории новосибирцев, которые столкнулись со странными препятствиями на пути к вакцинации от коронавируса.
Александр Кекалов записался на прививку только с третьего раза, а когда пришел в поликлинику, ему сказали, что вакцины нет.
— Нас везде агитируют записываться на «Госуслугах». Примерно
Я связался с «Госуслугами», задал им вопрос, почему так получается. Мне ответили, что всё зависит от Министерства здравоохранения Новосибирской области. Что они дают информацию в «Госуслуги» о времени вакцинации, то есть какие дни свободны и так далее. Но, как выяснилось, было известно, что вакцины в поликлинике нет. Как они это делают — вообще непонятно.
То есть дают информацию в «Госуслуги» — записывайтесь, идите вакцинируйтесь. Вы приходите в поликлинику, а там вам объявляют, что вакцины нет и ждите два месяца — вот это больше всего возмущает. Просто зачем? Надо было писать честно: мы вас поставим в очередь, а когда будет возможность поставить прививку — сообщим. А я ведь отпросился на работе, пришел туда, всё как положено. А мне говорят: вакцины нет и не будет еще неизвестно сколько.
Александр столкнулся с проблемами из-за прикрепления к поликлинике, хотя не менял прописку.
— Переболел ковидом в ноябре, решил, что прошло достаточно времени и уже можно ставить прививку. Но попытки записаться через сайт «Госуслуги» успехом не увенчались. Попытался подать заявку на вакцинацию, сайт сообщил мне, что в настоящее время отсутствуют медицинские организации, в которые доступна запись на вакцинацию через ЕПГУ (портал «Госуслуги»). Также говорилось о том, что если вы столкнулись с проблемами при записи или не смогли найти удобные пункты вакцинации, можно подать жалобу.
Жалобу я подал — в течение трех дней мне приходили уведомления о том, что жалоба принята, жалоба рассматривается и т.д. В итоге пришло сообщение о том, что у меня что-то не так с прикреплением к поликлинике, хотя место прописки я не менял, ни к чему другому не прикреплялся.
То есть говорилось о том, что, по данным Медицинской информационной системы Новосибирской области, у меня якобы отсутствует корректное прикрепление. То есть теперь мне нужно идти в регистратуру поликлиники, прикрепляться заново. И вот тогда, как сообщили мне «Госуслуги», смогу получить услугу.
Предложили и другой вариант — если вдруг я не хочу специально идти прикрепляться, можно позвонить на номер 124 и записаться на прием. Пока так. Предполагаю, что эта бюрократия могла начаться из-за того, что когда болел ковидом, вызывал бригаду не по адресу своей прописки. Другого объяснения у меня пока нет. Так что «Госуслуги» мне пока не помогут, с прививкой придется подождать.
Анна решила не записываться на сайте «Госуслуги» и сразу идти в поликлинику.
— Самое парадоксальное, что даже в такой несовершенной системе как российское «бесплатное» здравоохранение можно оставаться человеком. Причем как медперсоналу, так и пациентам. Наверняка у вас есть истории про классных человечных докторов и медсестер, которые за копейки делают свою работу превосходно и всегда сохраняют человеческое лицо. А это сложнее всего. Или другие пациенты пропускают кого-то вперед, не ворчат, входят в положение.
Вот, к примеру, решила я поставить прививку от ковида. По рекомендации знакомых не стала записываться на «Госуслугах» (мол, постановка в очередь ничего особо не гарантирует, а очередей в поликлинике из желающих вакцинироваться особых нет). Речь только о конкретной новосибирской поликлинике
Но почему бы не сделать так, чтобы люди оставались людьми. Не приходили «на удачу», когда им, в общем-то, уже что-то пообещали. Не толкались в очередях и не пытались опередить друг друга в погоне за тем, что еще и не пойми как работает. У меня просто ком в горле. Потому что сгонять в поликлинику для меня, пока дочь почти постоянно со мной (у Анны маленький ребенок) — это целая история. И гонять туда просто так — это прям слезы. Каждый свободный час в моей сегодняшней бытности — на вес золота. Как у вас с прививкой?
Вакцины нет
В феврале в редакцию НГС пришло несколько жалоб от новосибирцев, которые не могли поставить прививку от коронавируса. Тогда в Минздраве объяснили, что вакцина есть, просто территориальная поликлиника определяет приоритеты.
— Вакцина у нас не пропадала, мы получаем централизованные поставки по разнарядке Министерства здравоохранения РФ. Все вакцины отгружаются в наши территориальные поликлиники в зависимости от контингента и прикрепленного населения, — рассказывала месяц назад замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
На днях в региональном Минздраве объяснили, что очередь на прививку зависит от того, сколько поставок вакцины и как она распределяется по медучреждениям. Когда в регион приходит новая партия, Минздрав НСО определяет, куда и сколько везти доз.
— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от Новосибирска, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршруту доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — уточнили в ведомстве и предупредили, что в очереди можно стоять больше месяца.
Корреспондент НГС не смогла записаться на прививку от коронавируса на сайте «Госуслуги», поэтому позвонила на номер 124 и попыталась записаться в поликлинику по месту жительства (
— Там у них сейчас вакцины нет. Пока временно не записываем. И в лист ожидания нам пока распоряжения не было записывать. Сегодня пациентов много звонило. Люди приходили на прием и вакцина кончилась, — сообщил диспетчер.
НГС отправил запрос в региональный Минздрав, чтобы узнать, когда в Новосибирске появится очередная партия вакцины от коронавируса.
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