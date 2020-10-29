29 октября четверг
СЕЙЧАС -3°С
Пробки 3/10
usd 77.55
eur 91.26
Тема дняРежим повышенной готовности продлили до 2021 года

Все новости

Все новости

В Новосибирск приехала машина с партией антибиотиков с Дальнего Востока (карта, где их можно будет купить)

Всего в партии около 14 тысяч упаковок трех видов антибиотиков

3 812
45Обсудить

Поделиться

Поставщик партии — «Дальхимфарм» из Хабаровска. Фотография сделана в зоне приемки товара&nbsp;

Поставщик партии — «Дальхимфарм» из Хабаровска. Фотография сделана в зоне приемки товара 

Поделиться

В Новосибирск приехала машина с антибиотиками из Хабаровска

В Новосибирск поступила дополнительная партия антибиотиков — ее привезли по прямому договору с российским производителем. Об этом журналисту НГС рассказал заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.

О том, что эти препараты, необходимые при лечении ковидных больных, поступят в муниципальную аптечную сеть, стало известно на прошлой неделе — об этом говорил мэр города Анатолий Локоть. В полученной партии — 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1 900 упаковок «Левомицетина».

Машина с препаратами выехала с места отправления <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/10/26/69517829/" class="_" target="_blank">22 октября</a>

Машина с препаратами выехала с места отправления 22 октября

Поделиться

— При этом отдельно оповестим о возможности покупки лекарства граждан, рецепты которых на эти препараты находятся в аптеках на так называемом «отсроченном обслуживании», т. е. когда требуемое лекарство в момент обращения отсутствовало в аптеке, — пояснил Максим Лесников.

Максим Лесников уточнил, что точно спрогнозировать, на сколько хватит этой партии, нельзя. Сейчас спрос остается на повышенном уровне, как и ранее.

В закупленной партии около 14 тысяч упаковок трех видов <a href="https://ngs.ru/text/health/2020/10/23/69514399/" class="_" target="_blank">антибиотиков</a>

В закупленной партии около 14 тысяч упаковок трех видов антибиотиков

Поделиться

Сейчас идет приемка лекарственных препаратов, завтра утром они поступят в продажу. Их можно будет купить в следующих филиалах: Центральный район — № 2, № 143, Ленинский — № 7, № 70, № 241, Октябрьский — № 72, Калининский — № 25, № 91, № 279, Заельцовский — № 80, № 253, Советский — № 48, № 237, Железнодорожный — № 49, № 274, Первомайский — № 141, Дзержинский — № 231.

В этих аптеках можно купить указанные препараты

Вчера еще одна партия антибиотиков приехала в другую аптечную сеть Новосибирска — «Социалочку». Сегодня управляющий директор этой аптечной сети Ольга Вакаренцева рассказала, что за антибиотиками выстраиваются очереди. Ажиотажный спрос наблюдается на «Цефтриаксон». Его осталось чуть меньше 2 тысяч упаковок. А «Азитромицина» в аптеках сети пока достаточно.

— Вчера были некоторые проблемы с маркировкой, поэтому его начали продавать не сразу, — объяснила Ольга Вакаренцева.

Также управляющий директор рассказала, что люди покупают антибиотики для близких, которые живут в других регионах, в том числе в Барнауле, Кемерово и даже Иркутске.

Так выглядит очередь у одной из аптек сети

Так выглядит очередь у одной из аптек сети

Поделиться

Новосибирские врачи рассказали НГС, чем опасен прием антибиотиков и почему их не нужно принимать при коронавирусной инфекции (за исключением некоторых случаев — по назначению врача).

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК3
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

антибиотикиаптекилекарствапрепаратыкоронавирускоронавирус в НовосибирскеНовосибирская аптечная сеть
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (45)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!