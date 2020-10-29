В Новосибирск приехала машина с партией антибиотиков с Дальнего Востока (карта, где их можно будет купить)

В Новосибирск поступила дополнительная партия антибиотиков — ее привезли по прямому договору с российским производителем. Об этом журналисту НГС рассказал заместитель директора по развитию «Новосибирской аптечной сети» Максим Лесников.



О том, что эти препараты, необходимые при лечении ковидных больных, поступят в муниципальную аптечную сеть, стало известно на прошлой неделе — об этом говорил мэр города Анатолий Локоть. В полученной партии — 12 670 упаковок «Левофлоксацина» и «Азитромицина» и 1 900 упаковок «Левомицетина».