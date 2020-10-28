28 октября среда
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 3/10
usd 76.46
eur 90.36
Тема дняКто владеет необычным домом в Заельцовском бору

Все новости

Все новости

В Новосибирск привезли 19 тысяч упаковок необходимых при ковиде антибиотиков

Это закупка одной из частных аптек, также на этой неделе город ждет поставку в муниципальную сеть

1 256
18Обсудить

Поделиться

Сейчас работники разгружают коробки с поступившими медикаментами

Сейчас работники разгружают коробки с поступившими медикаментами

Поделиться

В Новосибирск поступила большая партия популярных антибиотиков, которые врачи выписывают при ковидной пневмонии. «Азитромицин» и «Цефтриаксон» получила аптечная сеть «Социалочка».

— В связи со сложившейся ситуацией с лекарствами в Новосибирске мы осуществили закуп необходимых медикаментов. К нам поступили 13 тысяч упаковок «Азитромицина», 6 тысяч упаковок «Цефтриаксона» и много других препаратов для лечения коронавируса. Машина уже в городе, сегодня ведется разгрузка, и всё поступит в продажу, — рассказала управляющий директор аптечной сети «Социалочка» Ольга Вакаренцева.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Также, по ее данным, в аптеку поступили «Нобазид», «Спектрацеф», «Арпефлю», «Ципрофлоксацин», «Коронавир» и пульсоксиметры.

О нехватке лекарств в аптеках читатели НГС жалуются несколько недель. Много вопросов на эту тему поступило во время прямой линии с представителями Минздрава НСО. После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.

Также на этой неделе ожидается, что в муниципальную сеть аптек поступят еще 12 тысяч упаковок антибиотиков.

В аптеках появятся популярные антибиотики, которые врачи выписывают при ковидной пневмонии

В аптеках появятся популярные антибиотики, которые врачи выписывают при ковидной пневмонии

Поделиться

Нужно ли пить антибиотики при ковиде? И чем это опасно? Мы разобрались вместе с врачами из Новосибирска — читайте подробности здесь.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19антибиотикилекарствакоронавирустаблетки от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (18)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!