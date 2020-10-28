В Новосибирск привезли 19 тысяч упаковок необходимых при ковиде антибиотиков

В Новосибирск поступила большая партия популярных антибиотиков, которые врачи выписывают при ковидной пневмонии. «Азитромицин» и «Цефтриаксон» получила аптечная сеть «Социалочка».
— В связи со сложившейся ситуацией с лекарствами в Новосибирске мы осуществили закуп необходимых медикаментов. К нам поступили 13 тысяч упаковок «Азитромицина», 6 тысяч упаковок «Цефтриаксона» и много других препаратов для лечения коронавируса. Машина уже в городе, сегодня ведется разгрузка, и всё поступит в продажу, — рассказала управляющий директор аптечной сети «Социалочка» Ольга Вакаренцева.
Также, по ее данным, в аптеку поступили «Нобазид», «Спектрацеф», «Арпефлю», «Ципрофлоксацин», «Коронавир» и пульсоксиметры.
О нехватке лекарств в аптеках читатели НГС жалуются несколько недель. Много вопросов на эту тему поступило во время прямой линии с представителями Минздрава НСО. После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.
Также на этой неделе ожидается, что в муниципальную сеть аптек поступят еще 12 тысяч упаковок антибиотиков.
Нужно ли пить антибиотики при ковиде? И чем это опасно? Мы разобрались вместе с врачами из Новосибирска — читайте подробности здесь.