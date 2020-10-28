В Новосибирск привезли 19 тысяч упаковок необходимых при ковиде антибиотиков

Также, по ее данным, в аптеку поступили «Нобазид», «Спектрацеф», «Арпефлю», «Ципрофлоксацин», «Коронавир» и пульсоксиметры.

О нехватке лекарств в аптеках читатели НГС жалуются несколько недель. Много вопросов на эту тему поступило во время прямой линии с представителями Минздрава НСО. После сообщений о том, что в новосибирских аптеках не хватает лекарств, НГС решил провести эксперимент и проверить, действительно ли это так. Посмотрите, что из этого получилось.



Также на этой неделе ожидается, что в муниципальную сеть аптек поступят еще 12 тысяч упаковок антибиотиков.