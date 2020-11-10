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В морге горбольницы № 1 тела умерших складируют в коридоре — сотрудники говорят, что мест не хватает

На такую картину натыкаются родственники, которые приходят за справками о смерти своих близких

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Корреспондент НГС лично заглянула в морг — все оказалось так, как описывал читатель. На фото слева — кадр, сделанный журналистом этим утром. Справа — фотографии, присланные родственником умершего человека

Корреспондент НГС лично заглянула в морг — все оказалось так, как описывал читатель. На фото слева — кадр, сделанный журналистом этим утром. Справа — фотографии, присланные родственником умершего человека

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Морг городской клинической больницы № 1 переполнен — тела умерших оставляют прямо в коридоре. Об этом НГС рассказали новосибирцы, которые приходят сюда за справками о смерти своих родственников, а также сотрудники самого морга.

— Зашли утром 10 ноября в морг ГКБ № 1, чтобы узнать, когда отдадут тело родственника, умершего накануне в их ковид-госпитале, в корпусе № 3. Неизвестно. Очередь на вскрытие огромна. В помещении не удалось найти никого из персонала, они уехали в отделения. Мешки с трупами лежат прямо на входе в морг. Можно представить, что творится внутри, если умершие уже не помещаются, — рассказывает Дмитрий, житель Новосибирска.

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Мужчина сделал фото, на котором видно, что в коридоре — на полу и тележках — действительно лежат полуоткрытые черные мешки.

Корреспондент НГС проверила, так ли это. Действительно, в коридоре морга ГКБ № 1 лежат шесть черных мешков. По словам санитара, причина — в переполненности морга. В час дня около здания собралась очередь из 10 человек, каждый пришел получить справку о смерти своего близкого. В разговоре с корреспондентом НГС люди жаловались, что не могут получить документы.

Обновлено. На оперштабе по коронавирусу министр объяснил журналисту НГС, почему в коридоре морга лежали тела умерших.

Согласно сводкам оперштаба, каждый день в Новосибирской области регистрируют 5–6 смертей от коронавируса. Сколько людей болеют ковидом, но умирают от сопутствующих хронических болезней — оперштаб не разглашает. Сделать приблизительные выводы о масштабе пандемии можно, опираясь на цифры Росстата и ЗАГСа. Так, по данным последнего, в октябре по разным причинам скончались 4279 новосибирцев. Это на 37%, или на 1161 человека больше, чем в прошлом году. В октябре 2019-го в регионе умерли 3118 человек.

Из-за второй волны коронавируса в ГКБ № 1 Новосибирска сложилась непростая ситуация — отделение для коронавирусных пациентов заполнено под завязку, поэтому многим больным приходится лежать в коридорах. Общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов сегодня опубликовал видео из переполненных коридоров.

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коронавирус в Новосибирске
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