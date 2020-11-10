В морге горбольницы № 1 тела умерших складируют в коридоре — сотрудники говорят, что мест не хватает

Морг городской клинической больницы № 1 переполнен — тела умерших оставляют прямо в коридоре. Об этом НГС рассказали новосибирцы, которые приходят сюда за справками о смерти своих родственников, а также сотрудники самого морга.

— Зашли утром 10 ноября в морг ГКБ № 1 , чтобы узнать, когда отдадут тело родственника, умершего накануне в их ковид-госпитале, в корпусе № 3 . Неизвестно. Очередь на вскрытие огромна. В помещении не удалось найти никого из персонала, они уехали в отделения. Мешки с трупами лежат прямо на входе в морг. Можно представить, что творится внутри, если умершие уже не помещаются, — рассказывает Дмитрий, житель Новосибирска.