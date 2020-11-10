В морге горбольницы № 1 тела умерших складируют в коридоре — сотрудники говорят, что мест не хватает

Морг городской клинической больницы
— Зашли утром 10 ноября в морг ГКБ
Мужчина сделал фото, на котором видно, что в коридоре — на полу и тележках — действительно лежат полуоткрытые черные мешки.
Корреспондент НГС проверила, так ли это. Действительно, в коридоре морга ГКБ
Обновлено. На оперштабе по коронавирусу министр объяснил журналисту НГС, почему в коридоре морга лежали тела умерших.
Согласно сводкам оперштаба, каждый день в Новосибирской области регистрируют 5–6 смертей от коронавируса. Сколько людей болеют ковидом, но умирают от сопутствующих хронических болезней — оперштаб не разглашает. Сделать приблизительные выводы о масштабе пандемии можно, опираясь на цифры Росстата и ЗАГСа. Так, по данным последнего, в октябре по разным причинам скончались
Из-за второй волны коронавируса в ГКБ