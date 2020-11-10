Министр объяснил, почему переполнен морг в ГКБ № 1

Министр рассказал о работе переполненного морга в Новосибирске
Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию в морге городской больницы
— Видел эти фотографии, подтверждаю. Процесс идет 24 часа в сутки. На снимках зафиксированы люди, которые готовились к выдаче родственникам для погребения. Здесь процесс рабочий. Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Ковидные пациенты находятся в третьем корпусе. Это 1500 коек, — объяснил Константин Хальзов.
По словам министра, в морге также находятся тела пациентов, которые умерли от других заболеваний. С нехваткой мест должен разобраться главный врач больницы.
Сегодня оперштаб по ковиду сообщил о 179 новых заболевших. От вируса скончались 5 пациентов, одному из которых было 28 лет.
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