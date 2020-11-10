Министр объяснил, почему переполнен морг в ГКБ № 1

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию в морге городской больницы № 1 , где тела умерших складывают в коридоре.

— Видел эти фотографии, подтверждаю. Процесс идет 24 часа в сутки. На снимках зафиксированы люди, которые готовились к выдаче родственникам для погребения. Здесь процесс рабочий. Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Ковидные пациенты находятся в третьем корпусе. Это 1500 коек, — объяснил Константин Хальзов.