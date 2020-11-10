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Министр объяснил, почему переполнен морг в ГКБ № 1

С проблемой, по его словам, должен разобраться главврач больницы

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Так выглядел сегодня утром коридор морга

Так выглядел сегодня утром коридор морга

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Министр рассказал о работе переполненного морга в Новосибирске

Министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов прокомментировал ситуацию в морге городской больницы № 1, где тела умерших складывают в коридоре.

— Видел эти фотографии, подтверждаю. Процесс идет 24 часа в сутки. На снимках зафиксированы люди, которые готовились к выдаче родственникам для погребения. Здесь процесс рабочий. Хочу напомнить, что горбольница — одно из самых больших медицинских учреждений, она продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь по всем профилям. Ковидные пациенты находятся в третьем корпусе. Это 1500 коек, — объяснил Константин Хальзов.

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По словам министра, в морге также находятся тела пациентов, которые умерли от других заболеваний. С нехваткой мест должен разобраться главный врач больницы.

Сегодня оперштаб по ковиду сообщил о 179 новых заболевших. От вируса скончались 5 пациентов, одному из которых было 28 лет.

Новосибирский общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов опубликовал видео из отделения горбольницы № 1, где лечат больных ковидом. На кадрах видно, что заболевшим приходится лежать в коридорах. После этого депутат обратился к оперштабу по коронавирусу в регионе.

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ГКБ № 1коронавирус в Новосибирске
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