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Еще 179 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом

Сейчас в регионе зафиксировано 19 092 случая COVID-19

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Сейчас известно, что в регионе от коронавируса умерли 630 человек

Сейчас известно, что в регионе от коронавируса умерли 630 человек

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Коронавирус обнаружили еще у 179 жителей Новосибирской области, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 10 ноября в регионе выявлено 19 092 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1235 детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением (+173 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Госпитализированы 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3965.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1723 пациента.

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Также сегодня оперштаб сообщил о пяти смертях от ковида.

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Из-за второй волны коронавируса в ГКБ № 1 Новосибирска сложилась непростая ситуация — отделение для коронавирусных пациентов заполнено под завязку, поэтому многим больным приходится лежать в коридорах. Общественник и депутат горсовета Ростислав Антонов опубликовал видео из переполненных коридоров, которое снял один из его знакомых.

В Новосибирске сейчас непросто получить помощь даже в частных больницах. Сделать КТ становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.

Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже. Публикуем объяснение клиники.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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