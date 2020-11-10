Еще 179 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом

Коронавирус обнаружили еще у 179 жителей Новосибирской области, сообщили в оперштабе региона.
— На утро 10 ноября в регионе выявлено
Госпитализированы 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3965.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1723 пациента.
Также сегодня оперштаб сообщил о пяти смертях от ковида.
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Из-за второй волны коронавируса в ГКБ
В Новосибирске сейчас непросто получить помощь даже в частных больницах. Сделать КТ становится всё сложнее — в некоторых клиниках очередь расписана на месяц вперед, а кое-где цены на это обследование доходят до 9 тысяч рублей.
Первыми на повышение расценок обратили внимание читатели НГС. Еще в сентябре КТ органов грудной клетки в «Аперто диагностик» на Фрунзе стоила 3500 рублей. Сейчас за обследование придется заплатить уже 5 тысяч рублей (запись на декабрь), а если пациент хочет пройти процедуру в ближайшие дни — есть «внеочередной» тариф, в зависимости от времени суток экстренную КТ можно сделать за 8500 или 9000 рублей, то есть практически в два раза дороже. Публикуем объяснение клиники.