Еще 179 жителей Новосибирской области заразились коронавирусом

Коронавирус обнаружили еще у 179 жителей Новосибирской области, сообщили в оперштабе региона.

— На утро 10 ноября в регионе выявлено 19 092 случая COVID-19 (+179 за сутки), в том числе у 1235 детей. 15 615 пациентов выписаны с выздоровлением (+173 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

Госпитализированы 60 детей, это дети с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3965.



В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 1723 пациента.