В НСО от коронавируса скончались 5 пациентов: самому молодому было 28 лет

Ещё пять человек умерли в Новосибирской области от коронавируса
В Новосибирской области зафиксировали еще пять смертей от коронавируса, сообщили в оперштабе региона.
— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 и 72 лет и женщины в возрасте 59, 60 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек, — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.
В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ — 32 пациента.
Если вы что-либо знаете о погибшем от коронавируса 28-летнем мужчине, свяжитесь с дежурным корреспондентом.
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В начале ноября стало известно, что в томской больнице умер местный журналист, 28-летний Павел Шилин — у него была двусторонняя пневмония. В конце октября в Новосибирске от коронавируса скончался директор колледжа культуры.
Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60–70 лет, которые находятся в группе риска, а также те, у кого есть сопутствующие патологии и хронические заболевания. Много жертв и в возрасте 40–50 лет. В октябре стало известно о более молодых пациентах — умерли 25-летний и 31-летний жители Новосибирска. Мы узнали, почему в списках умерших всё чаще появляются молодые новосибирцы: коронавирус стал агрессивнее или дело по-прежнему в хронических заболеваниях.