В НСО от коронавируса скончались 5 пациентов: самому молодому было 28 лет

В Новосибирской области зафиксировали еще пять смертей от коронавируса, сообщили в оперштабе региона.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 28 и 72 лет и женщины в возрасте 59, 60 и 74 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 630 человек, — говорится в сообщении оперштаба Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях реанимации находятся 142 человека. На ИВЛ — 32 пациента.