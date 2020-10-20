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Умер директор Новосибирского областного колледжа культуры и искусств. Он болел коронавирусом

Последние дни Александр Иванов провел в ковидном госпитале

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5 ноября Александру Васильевичу должен был исполниться 71 год

5 ноября Александру Васильевичу должен был исполниться 71 год

Умер болевший ковидом директор Новосибирского колледжа культуры искусств

О смерти директора Новосибирского областного колледжа культуры и искусств Александра Иванова стало известно сегодня, 20 октября.

— Это правда. Александра Васильевича Иванова не стало, — подтвердила НГС министр культуры региона Наталья Ярославцева. — Он умер от ковида в первой городской больнице. Врачи боролись за его жизнь 10 дней. Это невосполнимая потеря. Вся культура скорбит. У Александра Васильевича не было детей, но всех учеников он воспитал, как своих собственных детей.

Коллеги умершего Александра Васильевича пишут:

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Умер Александр Иванов. Вся его жизнь — яркая страница образования Новосибирской области. Любовь к своей профессии, беззаветная преданность делу, постоянное совершенствование профессиональных знаний позволили ему стать высококвалифицированным управленцем, пройти путь от учителя до руководителя высокого ранга. Благодаря его энергии, организаторским способностям и государственному подходу к решению вопросов было много сделано для развития образования и культуры в Новосибирской области, — написал на своей странице в Facebook предприниматель, бывший директор новосибирской филармонии Александр Савин.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области ухудшается с каждым днем: количество заболевших увеличивается шестой день подряд. Вместе с тем растет и смертность. В зоне риска находятся пожилые люди, а также новосибирцы с хроническими заболеваниями. Тяжело переболевшие ковидом и выздоровевшие рассказывают, как их лечили.

Накануне НГС поговорил в прямом эфире с врачами, которые ответили на самые популярные вопросы читателей о коронавирусе в регионе. Стало известно, что в Новосибирске планируют развернуть почти 1000 дополнительных коек для больных.

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