— Умер Александр Иванов. Вся его жизнь — яркая страница образования Новосибирской области. Любовь к своей профессии, беззаветная преданность делу, постоянное совершенствование профессиональных знаний позволили ему стать высококвалифицированным управленцем, пройти путь от учителя до руководителя высокого ранга. Благодаря его энергии, организаторским способностям и государственному подходу к решению вопросов было много сделано для развития образования и культуры в Новосибирской области, — написал на своей странице в Facebook предприниматель, бывший директор новосибирской филармонии Александр Савин.

Ситуация с коронавирусом в Новосибирской области ухудшается с каждым днем: количество заболевших увеличивается шестой день подряд. Вместе с тем растет и смертность. В зоне риска находятся пожилые люди, а также новосибирцы с хроническими заболеваниями. Тяжело переболевшие ковидом и выздоровевшие рассказывают, как их лечили.