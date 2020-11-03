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В Томске умер 28-летний журналист — у него была двусторонняя пневмония

У Павла Шилина остались жена и ребенок

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Павел Шилин вел утренние эфиры на радио, писал о футболе на местном портале, сочинял песни и проводил квартирники&nbsp;

Павел Шилин вел утренние эфиры на радио, писал о футболе на местном портале, сочинял песни и проводил квартирники 

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Томский журналист Павел Шилин умер в больнице

1 ноября в томской больнице умер местный журналист, 28-летний Павел Шилин — у него была двусторонняя пневмония.

Павел вел утренний эфир GM SHOW на радио ENERGY в Томске, а также писал для портала Tomsk.ru.

Как сообщила «РИА Томск» представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак, у Павла была двусторонняя пневмония:

— Температура держалась четверо суток. С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него диабет был, началось осложнение. Результат теста на COVID-19 неизвестен, — рассказала Томчак.

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У Павла остались жена и трехлетний ребенок.

— Паша не был фанатом Меладзе, но с удовольствием исполнял его песни для подруг и сочинял стихи коллегам на дни рождения. Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ, и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни. Обожал команду «Томь» и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена, — пишут о Павле коллеги с радиостанции.

В память о журналисте утреннее шоу закрыли до 16 ноября.

Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам Павла Шилина.

В марте от коронавируса в Перми умерла 36-летняя журналистка Анастасия Петрова.

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