В Томске умер 28-летний журналист — у него была двусторонняя пневмония

Томский журналист Павел Шилин умер в больнице
1 ноября в томской больнице умер местный журналист, 28-летний Павел Шилин — у него была двусторонняя пневмония.
Павел вел утренний эфир GM SHOW на радио ENERGY в Томске, а также писал для портала Tomsk.ru.
Как сообщила «РИА Томск» представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак, у Павла была двусторонняя пневмония:
— Температура держалась четверо суток. С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него диабет был, началось осложнение. Результат теста на
У Павла остались жена и трехлетний ребенок.
— Паша не был фанатом Меладзе, но с удовольствием исполнял его песни для подруг и сочинял стихи коллегам на дни рождения. Он очень любил поэзию, особенно Славу Сэ, и каждый год участвовал в творческих чтениях. Он сам писал песни. Обожал команду «Томь» и верил в нее сильно. Не уважал рубашки с коротким рукавом и шорты. Он много читал, смотрел фильмы и с детской непосредственностью крепко любил Бэтмена, — пишут о Павле коллеги с радиостанции.
В память о журналисте утреннее шоу закрыли до
Редакция НГС приносит соболезнования близким, родным и коллегам Павла Шилина.
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