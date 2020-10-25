Почему в Новосибирске от ковида всё чаще умирают молодые — вирус убивает даже 25-летних

Молодые жители Новосибирска стали чаще умирать от коронавируса
Чаще всего от коронавирусной инфекции умирают люди старше 60–70 лет, которые находятся в группе риска, а также те, у кого есть сопутствующие патологии и хронические заболевания. Много жертв и в возрасте 40–50 лет. В октябре стало известно о более молодых пациентах — умерли 25-летний и 31-летний жители Новосибирска. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала, почему в списках умерших всё чаще появляются молодые новосибирцы: коронавирус стал агрессивнее или дело по-прежнему в хронических заболеваниях.
Сколько новосибирцев умерли за пандемию
Первому пациенту в Новосибирской области, который умер от коронавирусной инфекции, было 68 лет. Об этом стало известно 14 апреля 2020 года. Позже появилась информация, что пневмония у него развилась на фоне тяжелых сопутствующих патологий — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца.
С каждым днем таких пациентов становилось всё больше, сначала оперштаб подробно рассказывал о сопутствующих патологиях у умерших новосибирцев, а потом стал публиковать только пол и возраст пациентов. Например, 1 октября стало известно о смерти пяти человек — мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет и женщина, которой было 82 года; 7 октября — мужчины в возрасте 40 лет, 42 лет и 67 лет.
По официальным данным за 23 октября, в Новосибирской области от коронавируса умерли 552 человека. В это число входят люди, у которых коронавирусная инфекция стоит на первом месте в справке о смерти — так происходит подсчет. Но могут быть пациенты, у которых на первом месте стоит другое заболевание, но коронавирусная инфекция также присутствовала и, вероятно, спровоцировала обострение, но подсчет по таким пациентам не ведётся (подробнее об этом мы рассказывали тут).
Что известно о молодых жертвах
Самой молодой жертве коронавируса в Новосибирской области было всего 25 лет — о смерти девушки стало известно 12 октября от оперштаба:
— Скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год.
На следующий день, 13 октября, стало известно о смерти молодого мужчины, которому был 31 год.
Журналист НГС запросил комментарий у Минздрава региона — были ли у них сопутствующие заболевания.
— У пациентов в возрасте 25 лет и 31 года, включенных в статистику летальности оперативного штаба по противодействию коронавирусу от 12 октября и 13 октября 2020 года, тяжелое течение бактериально-вирусной пневмонии было осложнено заболеваниями почек и щитовидной железы, — сообщили в ведомстве.
Почему умирают молодые
Многие сотрудники инфекционных госпиталей в Новосибирске не стали комментировать эту тему, потому что не знают историй болезни умерших пациентов.
— Надо каждый случай разбирать отдельно: читать историю болезни, смотреть сопутствующую патологию и то, какая была назначена терапия. Я не думаю, что два этих летальных случая имеют между собой что-то общее. А по поводу более частого заражения молодых — это имеет место. Ведь именно молодые ходят на работу, на учебу — контактируют между собой, подвергаясь большей вероятности заражения, чем пенсионер, находящийся в основном дома, — считает сотрудник ковидного госпиталя, пожелавший остаться анонимным.
Если разбирать ситуацию в целом, говорит врач-инфекционист и руководитель структурного подразделения инфекционной больницы № 1 Дмитрий Капустин, то, по данным исследований и клинических наблюдений, летальность от COVID-19 в молодом возрасте в основном обусловлена наличием тяжелой сопутствующей патологии — терминальные стадии онкологических заболеваний, СПИДа и других — или высокими факторами риска по тромбообразованию — наследственные, избыточный вес, тяжелые травмы.
— Одним из основных механизмов в патогенезе COVID-19 является тромбообразование, которое приводит к сосудистым «катастрофам» — инфаркт, инсульт, эмболия легочных сосудов. Если факторов риска слишком много, к сожалению, люди могут погибать и в молодом возрасте, — объясняет Дмитрий Капустин.
За какими патологиями нужно следить
Ранее мы писали, что часто от коронавирусной инфекции умирают люди с лишним весом, потому что у такой категории пациентов и так много проблем со здоровьем, например, ухудшается дыхательная функция, возникают атеросклероз сосудов, остеоартроз, подагра, гипертония, мочекаменная болезнь и так далее. В свою очередь, лишний вес — это риск сахарного диабета, а значит, пациенты с ним тоже находятся в группе риска.
Кроме того, коронавирус часто сильно поражает людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями — гипертонией, ишемической болезнью сердца.
Какие органы и системы, кроме легких, еще поражает коронавирус, читайте здесь.
Дмитрий Капустин — врач-инфекционист. Ассистент кафедры инфекционных болезней НГМУ. Руководитель подразделения Центра по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ НСО ГИКБ № 1. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Новосибирской области. Врач года — 2020: номинация — «Работа в экстремальных условиях».