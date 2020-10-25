Почему в Новосибирске от ковида всё чаще умирают молодые — вирус убивает даже 25-летних

Первому пациенту в Новосибирской области, который умер от коронавирусной инфекции, было 68 лет. Об этом стало известно 14 апреля 2020 года. Позже появилась информация, что пневмония у него развилась на фоне тяжелых сопутствующих патологий — сахарный диабет, ожирение, ишемическая болезнь сердца.

С каждым днем таких пациентов становилось всё больше, сначала оперштаб подробно рассказывал о сопутствующих патологиях у умерших новосибирцев, а потом стал публиковать только пол и возраст пациентов. Например, 1 октября стало известно о смерти пяти человек — мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет и женщина, которой было 82 года; 7 октября — мужчины в возрасте 40 лет, 42 лет и 67 лет.

По официальным данным за 23 октября, в Новосибирской области от коронавируса умерли 552 человека. В это число входят люди, у которых коронавирусная инфекция стоит на первом месте в справке о смерти — так происходит подсчет. Но могут быть пациенты, у которых на первом месте стоит другое заболевание, но коронавирусная инфекция также присутствовала и, вероятно, спровоцировала обострение, но подсчет по таким пациентам не ведётся (подробнее об этом мы рассказывали тут).