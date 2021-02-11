В Новосибирской области сворачивают работу три ковидных госпиталя

Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова заявила, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19.
— Мы отмечаем некоторое снижение количества ежедневно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Мы видим снижение пациентов в наших инфекционных госпиталях. В связи с чем в ряде госпиталей мы восстанавливаем деятельность и готовимся к их плановой работе по основным профилям, — сообщила замминистра Министерства здравоохранения НСО Елена Аксёнова.
Замминистра также отметила, что сейчас в регионе три ковидных госпиталя сворачивают свою работу — эти учреждения начнут работать в обычном режиме.
— У нас на сегодняшний день остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции. Коечный фонд у них свободный — в пределах 20%, поэтому они функционируют в штатном режиме. В настоящий момент на этапе восстановления находится больница скорой медицинской помощи
Также замминистра прокомментировала возможный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце февраля — начале марта.
— Мы прогнозы не делаем, всё будет зависеть от заболеваемости и показателей. И, опять-таки, гражданской ответственности наших граждан, — ответила Елена Аксёнова.
Ранее Аксёнова рассказывала, что надо сделать перед снятием масочного режима, но не называла точную дату снятия ограничений.
В конце января губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какой может быть третья волна коронавируса в регионе. Однако он отметил, что делать прогнозы — «дело безнадежное».