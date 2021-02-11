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В Новосибирской области сворачивают работу три ковидных госпиталя

Минздрав НСО заявил о снижении количества новых случаев коронавирусной инфекции в регионе

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На сегодняшний день остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции

На сегодняшний день остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции

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Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова заявила, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19.

— Мы отмечаем некоторое снижение количества ежедневно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Мы видим снижение пациентов в наших инфекционных госпиталях. В связи с чем в ряде госпиталей мы восстанавливаем деятельность и готовимся к их плановой работе по основным профилям, — сообщила замминистра Министерства здравоохранения НСО Елена Аксёнова.

Замминистра также отметила, что сейчас в регионе три ковидных госпиталя сворачивают свою работу — эти учреждения начнут работать в обычном режиме.

— У нас на сегодняшний день остаются 3310 коек для лечения коронавирусной инфекции. Коечный фонд у них свободный — в пределах 20%, поэтому они функционируют в штатном режиме. В настоящий момент на этапе восстановления находится больница скорой медицинской помощи № 2. Также городская клиническая больница № 25 — их инфекционных корпус и НКРБ № 1 в Кольцово.

Также замминистра прокомментировала возможный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в конце февраля — начале марта.

— Мы прогнозы не делаем, всё будет зависеть от заболеваемости и показателей. И, опять-таки, гражданской ответственности наших граждан, — ответила Елена Аксёнова.

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Ранее Аксёнова рассказывала, что надо сделать перед снятием масочного режима, но не называла точную дату снятия ограничений.

В конце января губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какой может быть третья волна коронавируса в регионе. Однако он отметил, что делать прогнозы — «дело безнадежное».

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COVID-19Новосибирсккоронавирус
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