В Новосибирской области сворачивают работу три ковидных госпиталя

Заместитель министра здравоохранения НСО Елена Аксёнова заявила, что в регионе стабилизировалась ситуация с COVID-19.



— Мы отмечаем некоторое снижение количества ежедневно подтвержденных новых случаев коронавирусной инфекции. Мы видим снижение пациентов в наших инфекционных госпиталях. В связи с чем в ряде госпиталей мы восстанавливаем деятельность и готовимся к их плановой работе по основным профилям, — сообщила замминистра Министерства здравоохранения НСО Елена Аксёнова.

Замминистра также отметила, что сейчас в регионе три ковидных госпиталя сворачивают свою работу — эти учреждения начнут работать в обычном режиме.