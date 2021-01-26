Какой будет третья волна коронавируса в Новосибирской области — предположение губернатора

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион может и не столкнуться с третьей волной коронавируса и такой тяжелой ситуацией, как была осенью.

— Делать прогнозы в сегодняшней ситуации — дело неблагодарное и безнадежное. Моя личная субъективная оценка. Действуем по старому, хорошо опробованному принципу: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Конечно, мы готовимся к третьей волне. Лично мое мнение — ее не будет. Такой явно выраженной. Будут какие-то относительные колебания. Но такого резкого всплеска, как осенью, я не ожидаю, — рассказал губернатор.