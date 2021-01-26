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Тема дняМонолог губернатора. О Навальном и акциях протеста

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Какой будет третья волна коронавируса в Новосибирской области — предположение губернатора

Андрей Травников считает, что ситуация может резко измениться

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Сейчас, по словам губернатора, ситуация достаточно стабильна

Сейчас, по словам губернатора, ситуация достаточно стабильна

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Андрей Травников предположил, какой может быть третья волна ковида в НСО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что регион может и не столкнуться с третьей волной коронавируса и такой тяжелой ситуацией, как была осенью.

— Делать прогнозы в сегодняшней ситуации — дело неблагодарное и безнадежное. Моя личная субъективная оценка. Действуем по старому, хорошо опробованному принципу: «Надейся на лучшее, но готовься к худшему». Конечно, мы готовимся к третьей волне. Лично мое мнение — ее не будет. Такой явно выраженной. Будут какие-то относительные колебания. Но такого резкого всплеска, как осенью, я не ожидаю, — рассказал губернатор.

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Но добавил, что ситуация может резко поменяться.

СЮЖЕТ

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— Это не экспертное мнение. Я не знаю, как будет меняться внешняя среда. Пока достаточно сдержанно относимся к британскому штамму коронавируса. Пока не видим угрозы. Но почему полыхает в Европе, нам непонятно. Достоверного ответа нет. Если эпидемия просто ушла туда и через некоторое время спадет — это хорошо. Если это влияние климата и наши сибирские морозы сдержали коронавирус — это плохо. Весна придет, и мы можем столкнуться с тем, с чем сейчас сталкиваются европейцы, — добавил Андрей Травников.

Сегодня губернатор отвечал на вопросы журналистов о субботней акции протеста и отношении к Навальному. Мы вели онлайн-трансляцию со встречи. Расшифровку можно почитать здесь.

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коронавирус в Новосибирске
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