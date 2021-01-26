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Тема дняРабота и зарплаты в 2021 году. Что меняется?

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Губернатор отвечает на вопросы журналистов. Онлайн-трансляция

Субботние протесты и рост безработицы. О чем еще спросят главу региона Андрея Травникова?

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сегодня, 26 января, проводит первую в 2021 году пресс-конференцию.

Что региональное правительство планирует делать с ростом безработицы? Ждать ли новых решений по снятию ограничений, введенных из-за коронавируса? Как власти оценивают субботний протест?

Эти и другие вопросы сегодня журналисты зададут губернатору.

Мы ведем онлайн-трансляцию с пресс-конференции. Она начинается в 11:30. Присоединяйтесь.

Александра Бруня

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В Новосибирской области снимается ряд ограничений, введенных из-за коронавируса

Наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80% зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50% зрителей.

С 1 февраля работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.

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Александра Бруня

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Андрей Травников сообщил, что с 1 января в Новосибирской области на коронавирус стали тестировать всех, у кого есть симптомы ОРВИ.

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Александра Бруня

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По словам губернатора, 2021 год начинается спокойно (речь идет о ситуации с коронавирусом).

— До сих пор ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано, — отметил губернатор.

Заболеваемость ОРВИ также ниже, чем в прошлом году.

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Александра Бруня

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Пресс-конференция началась.

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Андрей Травниковгубернатор НСО
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