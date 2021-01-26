Губернатор отвечает на вопросы журналистов. Онлайн-трансляция

По словам губернатора, 2021 год начинается спокойно (речь идет о ситуации с коронавирусом).

— До сих пор ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано, — отметил губернатор.

Заболеваемость ОРВИ также ниже, чем в прошлом году.