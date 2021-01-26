Губернатор отвечает на вопросы журналистов. Онлайн-трансляция

В Новосибирской области снимается ряд ограничений, введенных из-за коронавируса
Наполняемость театров, кинотеатров, концертных организаций, фестивалей увеличена с 50 до 80% зрителей; официальных профессиональных спортивных соревнований по командным игровым видам спорта — с 30 до 50% зрителей.
С 1 февраля работа аттракционов, развлекательных центров, игровых комнат (площадок в помещениях), деятельность по бронированию мест, приему и размещению детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, а также в организациях, предоставляющих услуги дополнительного образования на базе организаций отдыха детей и их оздоровления.
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Андрей Травников сообщил, что с
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По словам губернатора, 2021 год начинается спокойно (речь идет о ситуации с коронавирусом).
— До сих пор ни одного случая заболевания гриппом не зафиксировано, — отметил губернатор.
Заболеваемость ОРВИ также ниже, чем в прошлом году.
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Пресс-конференция началась.
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