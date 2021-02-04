Московский врач назвал условия снятия масочного режима. Что говорят в новосибирском Минздраве

Сегодня, 4 февраля, представитель Минздрава Новосибирской области Елена Аксёнова прокомментировала информацию о том, когда масочный режим в регионе может быть снят. Ранее заявление об условиях снятия масочного режима в столице сделал московский врач Владислав Жемчугов.

— Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых, и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны, — сказал Владислав Жемчугов в интервью радио «Спутник».

