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Московский врач назвал условия снятия масочного режима. Что говорят в новосибирском Минздраве

В НСО сначала планируют привить 60% населения

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Минздрав НСО не называет точную дату снятия ограничений

Минздрав НСО не называет точную дату снятия ограничений

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Минздрав НСО рассказал, что надо сделать перед снятием масочного режима

Сегодня, 4 февраля, представитель Минздрава Новосибирской области Елена Аксёнова прокомментировала информацию о том, когда масочный режим в регионе может быть снят. Ранее заявление об условиях снятия масочного режима в столице сделал московский врач Владислав Жемчугов.

— Совсем снять маски можно будет, когда у нас будет иммунная прослойка приближаться к 60% в конкретном регионе, начиная с Москвы, потому что она, я думаю, ближе всех к этой цифре. Когда это произойдет, можно вычислить: взять, например, сколько сейчас есть уже людей с антителами, сколько болеет каждый день, добавить количество вакцинируемых, и можно с точностью до недели сосчитать. Я думаю, 60–70% населения вакцинированных и естественным путем познакомившихся с вирусом мы достигнем где-то к концу весны, — сказал Владислав Жемчугов в интервью радио «Спутник».

Заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова сказала, что сейчас оперативный штаб следит за эпидемиологической ситуацией в регионе. Специалисты фиксируют число заболевших ОРВИ, пневмонией, госпитализированных с ковидом.

— Очень много факторов зависит от ответственности граждан: каким образом они соблюдают масочный режим, социальную дистанцию. Поэтому, как только ситуация будет более благоприятной, оперштаб примет решение о снятии ограничений. Но прогнозировать, я думаю, дело неблагодарное. Мы должны провакцинировать 60% населения, — сказала Елена Аксёнова во время встречи с журналистами 4 февраля.

СЮЖЕТ

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По ее данным, всего в регионе привито более 15 000 человек, из них вторым компонентом — 3182.

В конце января губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, какой может быть третья волна коронавируса в регионе. Однако он отметил, что делать прогнозы — «дело безнадежное».

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Министерство здравоохранениякоронавирусмасочный режим
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