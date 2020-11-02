В больнице НСО закончились реактивы — пациентов просят сдавать анализы платно в частных лабораториях

В Маслянинской ЦРБ корреспонденту НГС подтвердили, что в больнице повесили такое объявление.



— Мы советуем людям сдать анализы в частных лабораториях. У нас реактивов нет. Это связано с нехваткой денежных средств. Деньги были перераспределены на помощь пациентам с тяжелыми пневмониями — их количество сейчас в разы увеличилось. Деньги нужны на закупку препаратов для этой категории лиц и на закупку кислорода и так далее, поэтому было принято такое решение, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Маслянинской ЦРБ Властислава Гарина.

Она добавила, что бюджет верстался ещё в 2019 году.

— Никто не ожидал такого наплыва пациентов. И с учетом этих бешеных расходов, естественно, все денежные средства закончились. Поэтому принято вот такое неординарное решение. Но как только появятся лимиты, мы всё восстановим и вернем. Думаю, что к концу года ситуация выправится. По крайнем мере, мы оставили помощь беременным женщинам, детям, старикам и людям в экстренной ситуации. А все остальные могут сходить в плановом порядке сделать себе анализ крови. Я считаю, что это — плохо. Но вот такая ситуация. По сути дела, мы живем в военное время, — добавила главный врач.