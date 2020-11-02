В больнице НСО закончились реактивы — пациентов просят сдавать анализы платно в частных лабораториях

В Маслянинской ЦРБ закончились реактивы, и денег на их покупку нет
В центральной районной больнице в Маслянино Новосибирской области перестали проводить целый ряд анализов для пациентов, которые проходят лечение дома. В учреждении повесили объявление о том, что исследования на гепатит В, С, ИФА сифилис, биохимию крови, ОАК бесплатно проводят теперь только детям, беременным и пациентам по экстренным показаниям.
Фотографию объявления в редакцию прислала читательница.
— В Маслянино с конца октября анализы можно пройти только платно. Ссылаются на коронавирус. У меня родители пенсионеры, отцу пришлось отдать 1700 рублей. Это же ужас. А есть бабушки, дедушки, которые не могут позволить себе этого. Да и не все семьи у нас в России живут благосостоятельно, — написала читательница.
В Маслянинской ЦРБ корреспонденту НГС подтвердили, что в больнице повесили такое объявление.
— Мы советуем людям сдать анализы в частных лабораториях. У нас реактивов нет. Это связано с нехваткой денежных средств. Деньги были перераспределены на помощь пациентам с тяжелыми пневмониями — их количество сейчас в разы увеличилось. Деньги нужны на закупку препаратов для этой категории лиц и на закупку кислорода и так далее, поэтому было принято такое решение, — рассказала корреспонденту НГС главный врач Маслянинской ЦРБ Властислава Гарина.
Она добавила, что бюджет верстался ещё в 2019 году.
— Никто не ожидал такого наплыва пациентов. И с учетом этих бешеных расходов, естественно, все денежные средства закончились. Поэтому принято вот такое неординарное решение. Но как только появятся лимиты, мы всё восстановим и вернем. Думаю, что к концу года ситуация выправится. По крайнем мере, мы оставили помощь беременным женщинам, детям, старикам и людям в экстренной ситуации. А все остальные могут сходить в плановом порядке сделать себе анализ крови. Я считаю, что это — плохо. Но вот такая ситуация. По сути дела, мы живем в военное время, — добавила главный врач.
Властислава Гарина объяснила, что сама больница не может делать и платные анализы. И добавила, что сейчас с деньгами непростая ситуация во всех медучреждениях региона, и каждый главный врач на своей территории принимает решения сам, как действовать.
—. Даже если будут иски — не смогу я сейчас ничем помочь. Вот любая комиссия приедет, никаких денег у меня не найдет, потому что их просто нет. Да, для людей это шок. Они долгое время думали, что весь мир это коснется, а Маслянино будет жить в шоколаде. Не получилось. И так длительное время тянули. Хотя о том, что у нас такая ситуация складывается, я в министерство давно писала. Но так получилось. И министерство не ожидало, что так всё будет жестко и сложно. Ну засудите нас, и дальше что? — говорит Властислава Гарина.
При этом главный врач говорит, что больница с удовольствием примет помощь от всех желающих.
— А вот никто, ни один человек не позвонил и не сказал: «А, может быть, вам помочь чем-то?». Я не зову работать в нашу больницу, но есть же другие методики. Сейчас практически у всех есть в доме транспорт. Можно приехать, взять рецепт, отвезти той же бабушке, но ни один не предложил помощь. Сколько коммерсантов у нас! Но ни один не сказал: «Раз такая сложилась ситуация, давайте мы оплатим 10 человекам анализы». Все сидят и заняли выжидательную позицию, — сетует главный врач.
Непростая ситуация сейчас сложилась в больнице и с кадрами:
— Мы сейчас должны как единое целое работать. Поменьше жалоб — побольше предложений. Как медиков приветствовали в Китае еще в первую волну — нашим медикам такое и не снилось. Какое приветствие? Тут в спину бы плевок не получить и мат. Они у меня работают с 8 утра и до 10 вечера почти в ежедневном режиме и по выходным. А то, что у меня 30% сотрудников на больничных листах, и мы выкручиваемся на 24 тысячи населения малой горсткой сотрудников, — это никого не волнует. Надо пожаловаться, везде всех исками завалить.
Корреспондент НГС отправила официальный запрос в Министерство здравоохранения Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
В Новосибирской области сейчас сложилась трудная ситуация и с антибиотиками. Купить их очень сложно. Сегодня стало известно, что на этой неделе ждут поставки новых партий антибиотиков — препараты очень быстро раскупают.