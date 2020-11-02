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В новосибирских аптеках заканчиваются антибиотики — власти рассказали, когда привезут еще

Область планирует заняться формированием запасов лекарств и для следующего года

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Люди постепенно раскупают лекарства, которые завезли на прошлой неделе

Люди постепенно раскупают лекарства, которые завезли на прошлой неделе

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Новосибирская область закупит дополнительные антибиотики

В Новосибирске на этой неделе ждут поставки новых партий антибиотиков. Кроме того, власти НСО решили заняться формированием запасов антибиотиков, которые могут понадобиться во время новогодних праздников, а также в январе и феврале 2021 года.

По словам мэра Новосибирска Анатолий Локтя, из партии лекарств, которые поставили в прошлую пятницу в муниципальные аптеки, купили 5018 упаковок «Левофлоксацина» и 5604 упаковки «Азитромицина». Первого антибиотика осталось 1500 упаковок, второго — чуть больше 700. На этой неделе в городе ожидают новые поставки лекарств.

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— Надеемся, что больше перебоев в муниципальной аптечной сети не будет, — сказал на оперативном совещании с губернатором Анатолий Локоть.

Андрей Травников обратил внимание на необходимость организовать поставки уже на начало следующего года.

— Просьба вместе с Минздравом, аптечными сетями обсудить две задачи. Первая — формирование запасов, в том числе в преддверии новогодних праздников и возможного осложнения ситуации с гриппом и ОРВИ в январе–феврале. Вторая — закупка лекарственных средств для амбулаторного поликлинического звена нашего здравоохранения, для предоставления бесплатно тем пациентам, которые будут лечиться на дому, — сказал губернатор НСО Андрей Травников во время оперативного совещания.

Встречу с представителями аптечных сетей должен провести заместитель губернатора Сергей Сёмка.

Первая партия антибиотиков из Хабаровска поступила в Новосибирск 29 октября. В ней было 12 тысяч упаковок антибиотиков «Азитромицина» и «Левофлоксацина». Тогда мэр сообщил, что партии антибиотиков хватит на неделю, если спрос не уменьшится. При этом власти начали договариваться о дополнительных поставках. НГС готовил репортаж о том, как люди стоят в очередях за необходимыми им лекарствами.

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