В новосибирских аптеках заканчиваются антибиотики — власти рассказали, когда привезут еще

В Новосибирске на этой неделе ждут поставки новых партий антибиотиков. Кроме того, власти НСО решили заняться формированием запасов антибиотиков, которые могут понадобиться во время новогодних праздников, а также в январе и феврале 2021 года.



По словам мэра Новосибирска Анатолий Локтя, из партии лекарств, которые поставили в прошлую пятницу в муниципальные аптеки, купили 5018 упаковок «Левофлоксацина» и 5604 упаковки «Азитромицина». Первого антибиотика осталось 1500 упаковок, второго — чуть больше 700. На этой неделе в городе ожидают новые поставки лекарств.