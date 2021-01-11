Ученые центра «Вектор» выделили новый штамм британского коронавируса

Новый штамм британского коронавируса выявлен в Новосибирске
Ученые государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор», который находится под Новосибирском, смогли выделить новый штамм коронавирусной инфекции, обнаруженный в Великобритании. Это произошло еще в конце прошлого года.
— Институт «Вектор» Роспотребнадзора выделил британский штамм коронавируса из материала пациента еще в декабре 2020 года и продолжает его изучение, — сообщает ТАСС со ссылкой на Роспотребнадзор.
Вчера стало известно, что в России впервые был выявлен новый штамм коронавируса у пациента, который не так давно вернулся из Великобритании.
Генетическую мутацию коронавируса обнаружили в Великобритании в декабре, именно с ней британские власти связали резкий всплеск заболеваемости. По данным премьера Бориса Джонсона, штамм на 70% заразнее, чем ранее выявленные виды вируса.