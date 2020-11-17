«Он бы выжил, если бы была дистанционка»: истории новосибирских учителей, которые умерли от коронавируса

В Новосибирске умершую от коронавируса учительницу не хотела забирать скорая
С начала учебного года новосибирские школьники начали учиться очно. А затем стали возникать массовые случаи заражения ОРВИ и ковидом в школах. В Новосибирской области, по официальной информации, за время пандемии от коронавируса умер один работающий в школе педагог — летом, во время отпуска. На самом же деле таких педагогов больше. Информация об умершей учительнице, у которой предположительно был ковид (она не успела сделать тест), появилась 22 октября. Затем стало известно о смерти Олега Невзорова — учителя физики из Искитима. Он 30 лет проработал в школе
Умерла учительница из экономического лицея
В Новосибирске 20 октября умерла от коронавируса учительница русского языка и литературы — 59-летняя Любовь Баранова. Женщина преподавала в экономическом лицее на Крылова, 44. Смерть Любови Барановой корреспонденту НГС подтвердил сын умершей Александр Тамбовцев.
Как болела Любовь Баранова
Как рассказал Александр Тамбовцев, первое недомогание женщина почувствовала 26 сентября и сразу же обратилась в поликлинику № 1. После визита к врачу женщину отправили на больничный — Любовь Баранова отпросилась с работы. Всё остальное время она числилась в школе, по словам сына, как на больничном.
— Следующие два дня состояние у мамы начало ухудшаться, она начала падать в обморок, поднялась температура до 39 градусов, но мы думали, что это из-за низкого давления. Каждый день приезжала скорая, но они говорили, что это мелочи и нужно обращаться в поликлинику, — вспоминает ее сын.
Любовь Баранова повторно обратилась в поликлинику — она не могла сбить высокую температуру.
— На приеме у хирурга маме сообщили, что у нее подозрение на коронавирус. Ее сразу же доставили в горбольницу на Залесского, в 3-й корпус, и положили в коридоре, так как на тот момент корпус был переполнен, — рассказывает сын Александр.
Любовь Баранова попала в больницу 1 октября. После этого женщина пять дней ждала назначение на лечение. К 5 октября у нее было поражение легких 40% — женщину перевели в реанимацию.
Дети потеряли с ней связь
Родственники потеряли связь с Любовью Барановой 8 октября, после того как у нее разрядился телефон.
— Единственная доступная информация, которую мы получали, были сухие ответы врачей о том, что мама находится в стабильно тяжелом состоянии. Еще через неделю маму перевели на ИВЛ. Продержав на нем 4 дня, ее переключили просто на кислород. Врачи говорили, что усвояемость кислорода увеличилась до 93%, — объясняет сын.
Александр Тамбовцев рассказывает, что, после того как он 20 октября позвонил в очередной раз в ординаторскую, ему сообщили, что мамы не стало.
— Ночью она стала задыхаться, ее повторно начали подключать к ИВЛ, и сердце не выдержало. В школе почему-то не знали, что у нее подтвержден диагноз «коронавирус». Хотя, скорее всего, она там им и заразилась, проверяя тетради учеников или измеряя температуру на входе. Ей было всего 59 лет, она была еще молода, активна и жизнерадостна. Она всегда была готова прийти на помощь — одна воспитывала нас двоих. Свой день рождения она встретила в больнице 9 октября, — вспоминает сын.
Учителем женщина проработала почти 32 года. Сначала она преподавала в школе
Директор экономического лицея не стала отвечать на вопросы журналистов.
Скончался учитель физики из Искитима
63-летний учитель физики из Искитима Олег Невзоров умер от коронавируса. Перед смертью в ковидном госпитале у него случился инсульт — мужчина скончался 20 октября. Его смерть нам подтвердила жена — Марина Пак.
Как болел Олег Невзоров
У Олега Невзорова долгое время не было симптомов, но 7 октября поднялась температура до 39 градусов.
— В этот день он провел курсы, потому что уже был случай, что он отпрашивался. Поэтому в этот раз ему было неудобно пропускать занятие, — рассказывает Марина Пак.
11 октября Олега Невзорова увезли в ковидный госпиталь
— В понедельник, 19 октября, вроде как при обходе обнаружили, что он неадекватно себя ведет. Я так понимаю, инсульт случился, потому что кровь разжижали, а там же давление, вот сосуды и не выдержали, поэтому вот так произошло. Потому что температура у него два дня как спала, вроде бы всё шло на улучшение. Мы с родственниками даже как-то выдохнули. В понедельник, 19 октября, у него случился инсульт, его перевели в реанимацию, — говорит женщина.
А дальше, 20 октября рано утром, в 4 часа 20 минут, Олег Невзоров скончался в ковидном госпитале.
— У него в связи со смертью написано «коронавирусная инфекция и инфаркт сосудов», а инсульт — это уже побочка получилась. У него случился инфаркт сосудов, то есть инсульт. Если бы не инсульт, то он бы выкарабкался. У него было поражение легких 20%, как следствие — пневмония. У него астма, поэтому было кислородное голодание, он получал ингаляции, — рассказывает Марина Пак корреспонденту НГС.
«Я не знаю, как жить дальше»
Марина Пак и Олег Невзоров прожили вместе 15 лет. Они работали в разных искитимских школах. Он преподавал физику, а она — русский язык и литературу. По воспоминаниям Марины, у них было похожее отношение к работе — на первом месте были ученики.
— Так уж случилось, я росла без отца, одна воспитывала сына. И было великим счастьем осознавать, что у моих внучек есть дед. Пятнадцать лет мы были вместе. Как, как теперь жить без его мудрого и лучистого взгляда?! Я не знаю, как жить дальше. Есть отец в лице правительства, который якобы заботится о нации. Он посадил всю страну на карантин. А потом зачем нас выпустили с сентября? Всего какой-нибудь месяц. Он выжил бы, если бы была дистанционка. Я не знаю, как теперь преподавать литературу. Там столько смерти, я всегда пропускала ее через себя, так сочувствовала этим героям. Я не знаю, как буду говорить про смерть того же Базарова, — делится переживаниями Марина Пак.
Женщина считает, что тоже переболела ковидом, но в легкой форме. Температура была всего три дня. Марина Пак сдала тест на антитела — сейчас он отрицательный.
Он был лучшим учителем
63-летний Олег Невзоров работал много лет учителем физики в школе
— Каким он был учителем! Всегда шутил, был богом и артистом на уроке. Вместе со звонком на перемену включал какую-нибудь озорную мелодию или песню. Вроде этой — «Уходи и дверь закрой!». Всегда подкармливал ребят конфетками. Все перемены в его кабинете гужевались дети, даже если у них не было урока физики. Он купался в восхищенных и благодарных взглядах своих учеников, говорил с ними о физике и о жизни: «Самая ценная физическая величина — время». А если дети отвлекались, такое порой бывает, подходил к окну и начинал рассказывать деревьям, хвалил их, называя благодарными слушателями. И класс затихал, — вспоминает Марина Пак.
Женщина рассказывает, что Олег Невзоров был известным искитимским учителем.
— Когда 22 октября в цветочные магазинчики города Искитима заходили люди, никто уже не спрашивал, зачем скупаются охапки цветов. Знали — хоронят учителя. Во всём он был самым-самым! Хорошим скромным человеком. Нежным, любящим сыном. Заботливым отцом. Преданным мужем. Внимательным братом. Сумасшедшим дедом. Веселым дядюшкой. Надежным другом. Лучшим учителем. А еще он безумно, наивно любил свою родину, поддерживал политику своей страны, которая пустила его в расход, — считает Марина Пак.
Редакция НГС приносит соболезнования близким и коллегам Любви Барановой и Олега Невзорова.
Ранее в Новосибирске умерла учительница английского языка — 42-летняя Юлия Абраменко. Перед смертью она сильно болела, ее температура поднималась выше 39 градусов. Женщина преподавала в школе