«Он бы выжил, если бы была дистанционка»: истории новосибирских учителей, которые умерли от коронавируса

Как рассказал Александр Тамбовцев, первое недомогание женщина почувствовала 26 сентября и сразу же обратилась в поликлинику № 1. После визита к врачу женщину отправили на больничный — Любовь Баранова отпросилась с работы. Всё остальное время она числилась в школе, по словам сына, как на больничном.

— Следующие два дня состояние у мамы начало ухудшаться, она начала падать в обморок, поднялась температура до 39 градусов, но мы думали, что это из-за низкого давления. Каждый день приезжала скорая, но они говорили, что это мелочи и нужно обращаться в поликлинику, — вспоминает ее сын.

Любовь Баранова повторно обратилась в поликлинику — она не могла сбить высокую температуру.