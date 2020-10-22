В Новосибирске умерла 42-летняя учительница — у нее была температура 39, но тест на ковид ей не сделали

В Новосибирске скончалась учительница английского языка из 45-й школы
В Новосибирске 19 октября умерла учительница английского языка — 42-летняя Юлия Абраменко. Перед смертью она сильно болела, ее температура поднималась выше 39 градусов. Женщина преподавала в школе № 45 в Ленинском районе. Смерть Юлии Абраменко корреспонденту НГС подтвердила жена брата погибшей Татьяна Иванайкова.
Как болела Юлия Абраменко
— Ей ни разу не делали тест на коронавирус за всё время болезни, а в истории болезни написали «другая вирусная пневмония», и всё. Температура была постоянно — выше 39 градусов, — сказала Татьяна Иванайкова.
Собеседница рассказала НГС, что Юлия Абраменко была на больничном почти две недели.
— Кашлять она начала сразу. Всё время вызывали скорую, но она не ехала. Она лечилась дома под наблюдением участкового терапевта. Сначала одна приходила, потом вторая — назначали постоянно антибиотики и ингаляции, уколы дома сама себе ставила, — объяснила собеседница.
Утром 18 октября Юлия начала задыхаться, приехала скорая, забрала ее в больницу № 11 и подключила к ИВЛ, рассказала Татьяна.
— Она умерла в 00:35 19 октября в больнице № 11. Она пробыла там практически сутки. Увезли ее с поддержкой дыхания. Сказали, что она в реанимации. Сказали ждать ответа к 11 часам утра. Но, когда позвонили матери утром 19 октября, то сообщили, что она умерла, — добавила родственница погибшей.
Остались двое детей и мать
У Юлии Абраменко двое маленьких детей: старшему сыну 11 лет, дочке — 9 лет. Также вместе с ними жила мама Юлии.
— У нее двое маленьких детей, им ни разу не делали тест. Взяли тест только после смерти матери. У них были симптомы вначале, но дети как-то быстро выздоровели. Они тоже учатся в школе № 45. Первым на карантин посадили старшего сына — у одноклассника был выявлен коронавирус. Потом заболел сам сын. Следом — дочка. Ну, а потом и сама Юля. Знаю, что ей совсем плохо стало 17 октября, — объяснила Татьяна Иванайкова.
Сегодня тело Юлии Абраменко увезли в крематорий.
— Пока будем хранить урну в крематории. Сейчас еще болеет ее мама. Она жила с ними, ей 69 лет. Она находится в 11-й больнице — состояние пока стабильное. Но у нее подозревают двустороннюю пневмонию. Ее забрали в больницу на следующий день после смерти Юли — 20 октября, — добавила женщина.
«Дети ее очень любили»
Родители, чьи дети учились у Юлии Абраменко, тепло отзываются об умершей.
— Она была хорошей и веселой. Детей хорошо учила, была в меру строгой, конечно. Кому нужно было подтянуться — она оставалась, задерживалась после уроков и доучивала. Всегда жаловалась, что не хватает рабочих часов, чтобы нормально преподавать детям английский язык. К своей работе она относилась ответственно, дети ее очень любили, — рассказала одна из родительниц.
При этом в школе никто не стал отвечать на вопросы журналистов.
Редакция НГС приносит соболезнования близким и коллегам Юлии Абраменко.
В Новосибирской области, по официальной информации Министерства образования, за время пандемии от коронавируса умер один работающий в школе педагог. Но его данные не уточняются.
По последней информации, в Новосибирской области коронавирус в школах обнаружили у 435 человек, из них — у 121 учителя.
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