В Новосибирске умерла 42-летняя учительница — у нее была температура 39, но тест на ковид ей не сделали

Собеседница рассказала НГС, что Юлия Абраменко была на больничном почти две недели.

— Кашлять она начала сразу. Всё время вызывали скорую, но она не ехала. Она лечилась дома под наблюдением участкового терапевта. Сначала одна приходила, потом вторая — назначали постоянно антибиотики и ингаляции, уколы дома сама себе ставила, — объяснила собеседница.

Утром 18 октября Юлия начала задыхаться, приехала скорая, забрала ее в больницу № 11 и подключила к ИВЛ, рассказала Татьяна.

— Она умерла в 00:35 19 октября в больнице № 11. Она пробыла там практически сутки. Увезли ее с поддержкой дыхания. Сказали, что она в реанимации. Сказали ждать ответа к 11 часам утра. Но, когда позвонили матери утром 19 октября, то сообщили, что она умерла, — добавила родственница погибшей.

Остались двое детей и мать

У Юлии Абраменко двое маленьких детей: старшему сыну 11 лет, дочке — 9 лет. Также вместе с ними жила мама Юлии.



— У нее двое маленьких детей, им ни разу не делали тест. Взяли тест только после смерти матери. У них были симптомы вначале, но дети как-то быстро выздоровели. Они тоже учатся в школе № 45. Первым на карантин посадили старшего сына — у одноклассника был выявлен коронавирус. Потом заболел сам сын. Следом — дочка. Ну, а потом и сама Юля. Знаю, что ей совсем плохо стало 17 октября, — объяснила Татьяна Иванайкова.

