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Новосибирец упал в обморок во время многочасовой очереди в поликлинике

Накануне пациенты медучреждения жаловались на долгое ожидание приема

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Мужчине вызвали скорую помощь

Мужчине вызвали скорую помощь

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Пациент новосибирской поликлиники упал в обморок в очереди

Вчера, 26 октября, житель Новосибирска упал в обморок, пока стоял в очереди в поликлинике № 24, — в этот день в медучреждении пациенты ждали приема на протяжении долгих часов.

— Мужчина отстоял в очереди с симптомами ОРВИ более 3 часов. Упал в обморок. Сказали, что, возможно, оторвался тромб на фоне коронавируса. Скорая ехала три часа. Но откачивали его долго в кабинете, — рассказала читательница НГС.

Региональный Минздрав подтвердил инцидент.

— В понедельник в коридоре отделения поликлиники № 24 на Связистов, 157 один из пациентов упал в обморок. У мужчины случился гипертонический криз, ему была оказана помощь на месте. Это штатная ситуация, — сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Вчера читатели НГС жаловались на большую очередь в поликлинике № 24 — им пришлось стоять в ней целый день. В региональном Минздраве объяснили, что по понедельникам всегда увеличивается количество обращений за медицинской помощью во всех медицинских организациях, а сейчас ситуация изменилась.

— По сравнению с понедельником, пациентов сегодня существенно меньше, привлечены дополнительные врачи для приема пациентов и выписки рецептов на льготные лекарства. Утром на вызовы уехало пять бригад, — добавили в ведомстве.

Периодически в Новосибирске собираются очереди и из машин скорой помощи — они останавливаются у ковидных больниц. Поздно вечером в пятницу, 23 октября, очередь из скорых выстроилась у больницы № 11. Также очередь из скорых собралась у больницы скорой медицинской помощи № 2.

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