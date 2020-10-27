Новосибирец упал в обморок во время многочасовой очереди в поликлинике

Пациент новосибирской поликлиники упал в обморок в очереди
Вчера, 26 октября, житель Новосибирска упал в обморок, пока стоял в очереди в поликлинике
— Мужчина отстоял в очереди с симптомами ОРВИ более 3 часов. Упал в обморок. Сказали, что, возможно, оторвался тромб на фоне коронавируса. Скорая ехала три часа. Но откачивали его долго в кабинете, — рассказала читательница НГС.
Региональный Минздрав подтвердил инцидент.
— В понедельник в коридоре отделения поликлиники
Вчера читатели НГС жаловались на большую очередь в поликлинике № 24 — им пришлось стоять в ней целый день. В региональном Минздраве объяснили, что по понедельникам всегда увеличивается количество обращений за медицинской помощью во всех медицинских организациях, а сейчас ситуация изменилась.
— По сравнению с понедельником, пациентов сегодня существенно меньше, привлечены дополнительные врачи для приема пациентов и выписки рецептов на льготные лекарства. Утром на вызовы уехало пять бригад, — добавили в ведомстве.
Периодически в Новосибирске собираются очереди и из машин скорой помощи — они останавливаются у ковидных больниц. Поздно вечером в пятницу,