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Опять растем: за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 113 тысяч россиян

Ранее в Кремле не исключили, что реальная цифра заболевших может быть больше

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В Роспотребнадзоре предупреждали, что в эту волну число новых случаев ковида в сутки может достигать шестизначных чисел

В Роспотребнадзоре предупреждали, что в эту волну число новых случаев ковида в сутки может достигать шестизначных чисел

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За минувшие сутки в России выявили 113 122 случая COVID-19. 14 570 человек госпитализированы, 30 010 — выписаны, 668 — скончались. Такой статистикой 29 января делится федеральный оперативный штаб.

С начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 11,6 миллиона россиян. Больше 10 миллионов выздоровели, 330 тысяч человек спасти не удалось.

Данные о заболеваемости коронавирусом в России на 29 января 2022 года

Данные о заболеваемости коронавирусом в России на 29 января 2022 года

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Накануне в Кремле допустили, что реальные цифры заболеваемости коронавирусом в стране могут быть намного больше — это происходит из-за того, что многие заболевшие не делают ПЦР-тесты.

— Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше, и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки во время пятой волны может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.

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