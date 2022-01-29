Опять растем: за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 113 тысяч россиян

За минувшие сутки в России выявили
С начала пандемии коронавирусную инфекцию подтвердили у 11,6 миллиона россиян. Больше 10 миллионов выздоровели, 330 тысяч человек спасти не удалось.
Накануне в Кремле допустили, что реальные цифры заболеваемости коронавирусом в стране могут быть намного больше — это происходит из-за того, что многие заболевшие не делают ПЦР-тесты.
— Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше, и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
СЮЖЕТ
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявляла, что число новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в сутки во время пятой волны может достигать шестизначных чисел. Для сравнения: в предыдущую волну ковида в пике выявляли около 40 тысяч случаев.