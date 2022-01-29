Опять растем: за сутки коронавирусную инфекцию подтвердили у 113 тысяч россиян

— Нет, такой системы расчета не бывает, ее просто быть не может. Это скорее относится к теории вероятности. Но то, что эта цифра больше, и, возможно, существенно больше, это очевидно. Потому что многие не тестируются, переносят болезнь без каких-либо симптомов вообще, поэтому эта цифра да, больше, — отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

