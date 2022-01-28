Ковидом за сутки заболели 411 новосибирцев — это новый антирекорд для региона

В Новосибирской области коронавирус за сутки нашли еще у 411 жителей, сообщили в оперштабе региона по ковиду. Таких высоких цифр не было с начала пандемии.



— На утро 28 января в регионе зарегистрировано 102 268 случаев коронавируса (+411 за сутки), в том числе у 11 716 детей. 73 928 пациентов выписаны с выздоровлением (+386 за сутки), — говорится в сообщении оперативного штаба Новосибирской области по коронавирусу.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2477 пациентов, в том числе 134 ребенка.

