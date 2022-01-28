Ковидом за сутки заболели 411 новосибирцев — это новый антирекорд для региона

В Новосибирской области коронавирус за сутки нашли еще у 411 жителей, сообщили в оперштабе региона по ковиду. Таких высоких цифр не было с начала пандемии.
— На утро 28 января в регионе зарегистрировано
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2477 пациентов, в том числе 134 ребенка.
— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 55 лет, 80 лет, 80 лет, 83 лет и женщины в возрасте 51 года, 71 года, 71 года, 72 лет, 73 лет, 79 лет, 80 лет, 81 года, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 4593 человека, — добавили в оперштабе.
В отделениях реанимации находятся 258 человек. На ИВЛ — 52 пациента.
Ранее антирекорд по заболеваемости ковидом был установлен 16 ноября 2021 года — тогда выявили 409 заболевших.
Вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал особенности пятой волны коронавируса, которая началась в регионе. Из-за ситуации с заболеваемостью школьников решили перевести на дистант.