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Пятая ковидная волна в Новосибирске развивается параллельно с волнами в Москве и Санкт-Петербурге

Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников

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Предыдущие волны распространялись по России поэтапно

Предыдущие волны распространялись по России поэтапно

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал особенности пятой волны коронавируса, которая началась в регионе.

— По всем сигналам статистики и сигналам по загрузке нашего здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Можно отметить следующие особенности: можно говорить, что штамм омикрон распространяется по Новосибирской области. При этом дельта также присутствует, это видно по соотношению обращений в амбулаторное звено и госпитализаций, — рассказал глава региона 27 января во время пресс-конференции.

Он сообщил, что подтверждаются предположения инфекционистов о том, что омикрон более активно, чем другие штаммы, заражает детей. Также, по словам Андрея Травникова, «омикронная» волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Предыдущие волны распространялись по России с Запада на Восток. Пятая волна в Новосибирске развивается параллельно с волнами в Москве и Санкт-Петербурге.

Из-за ситуации с заболеваемостью школьников решили перевести на дистант.

Сегодня губернатор отвечает на вопросы журналистов в правительстве. Мы следим за этим в онлайн-трансляции.

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коронавируспятая волнаомикрон
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