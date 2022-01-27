Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал особенности пятой волны коронавируса, которая началась в регионе.
— По всем сигналам статистики и сигналам по загрузке нашего здравоохранения можно констатировать, что пятая волна пандемии стартовала в Новосибирской области. Можно отметить следующие особенности: можно говорить, что штамм омикрон распространяется по Новосибирской области. При этом дельта также присутствует, это видно по соотношению обращений в амбулаторное звено и госпитализаций, — рассказал глава региона
Он сообщил, что подтверждаются предположения инфекционистов о том, что омикрон более активно, чем другие штаммы, заражает детей. Также, по словам Андрея Травникова, «омикронная» волна коронавируса распространяется быстрее, чем предыдущие. Предыдущие волны распространялись по России с Запада на Восток. Пятая волна в Новосибирске развивается параллельно с волнами в Москве и Санкт-Петербурге.
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